Вцілілий пам'ятник Шевченку та зруйнована переправа. Як виглядає Ізюм після звільнення (фоторепортаж)

Під час боїв за Ізюм у місті постраждала величезна кількість будівель. Нині вулиці населеного пункту розбиті, місцями ще є знищена російська техніка чи сліди від ювелірної роботи HIMARS. Репортаж Фокусу зі звільненого Ізюму.

Related video

Під час контрнаступу української армії в Харківській області більшість регіону було звільнено від російських окупантів. В Ізюм ЗСУ зайшли 10 вересня, а вже 12 вересня місто було повністю зачищене від ЗС РФ. Позаштатний репортер Фокусу побував у звільненому Ізюмі та розповідає, як виглядає місто після звільнення

Ювелірна робота HIMARS по окупантам в Ізюмі

[ + – ] Будівля Українського товариства сліпих (УТОС) в Ізюмі: тут розміщувався штаб окупантів

Будівля українського товариства сліпих використовувалася окупантами як один із штабів. По ньому було завдано удару 21-22 серпня, ймовірно, з HIMARS. Вражаюча ювелірна робота. У щільній міській забудові, але житлові будинки не були пошкоджені, навіть вікна не постраждали. Середня відстань до житлових будинків — 70-100 м. Автомобіль на фото було відібрано в одного з громадян під загрозою розстрілу.

[ + – ] На території УТОС залишилося багато слідів перебування окупантів

На території УТОС в Ізюмі залишилося безліч слідів присутності військових РФ: ящики боєприпасів, використані тубуси від гранатометів, міни, кинута техніка. Все це розміщувалося поряд з житловими будинками та дитячим садком.

Уцілілий пам'ятник Тарасу Шевченку у центральному парку Ізюма

[ + – ] Незважаючи на обстріл, пам'ятник Тарасу Шевченку в Ізюмі залишився неушкодженим

Саме у центральному парку Ізюма у березні були зафіксовані перші постраждалі від мінометних ударів ЗС РФ цивільні особи. Незважаючи на обстріл, пам'ятник Тарасу Шевченку залишився неушкодженим.

[ + – ] Будинок навпроти центрального парку

У будинок навпроти центрального парку також припали одні з перших "прильотів" у ніч із 28 лютого на 1 березня.

[ + – ] Соборна Вулиця в Ізюмі

По центральній вулиці Ізюма — Соборній — також велися російські обстріли. Будівля на фото постраждала у середині березня. Усі державні будівлі розграбували. Отримані особисті дані та адреси використовувалися для подальшого переслідування місцевого населення.

[ + – ] Місто Ізюм, вулиця Соборна, 16

Центральна частина міста постраждала більше за інших. Основні міські бої у березні проходили через річку Сіверський Донець. З цього боку стояли солдати ізюмської територіальної оборони, вони утримували цей берег майже місяць.

Першотравнева, 2 — місце одного з найкривавіших злочинів ЗС РФ в Ізюмі

[ + – ] Під завалами опинилося не менше 44 осіб

У багатоквартирний будинок за адресою Першотравнева, 2 поцілила авіабомба російських військ. Це місце одного з наймасштабніших злочинів ЗС РФ в Ізюмі. Лише у середині травня з-під завалів змогли дістати тіла 44 загиблих.

ДСНС почали доставляти воду в Ізюм

[ + – ] Доставка води в Ізюм

У центральній частині Ізюма мешканцям почали привозити воду. Зараз це єдиний спосіб постачання через масштабні руйнування комунальних комунікацій. До цього найближче джерело питної води, доступне жителям центру міста, знаходилося в 3 км, на іншій стороні Сіверського Дінця.

Бої за Ізюм — трофеї для ГУР, зруйнована переправа окупантів та бої у центрі міста

[ + – ] Трофейний БТР для української розвідки

Трофейна техніка, захоплена на території рембази окупантів на вул. Електриків. Крім техніки, там було знайдено велику кількість боєприпасів, стрілецьку зброю різного калібру, паливозаправники. Взяли й полонених, які перебували у п'яному чаді і не розуміли, як тут опинилися ЗСУ.

[ + – ] Залишки ТОС-1 "Сонцепек"

Залишки від знищеної ТОС-1 "Сонцепек". Ця система в боях під Ізюмом активно застосовувалася як з боку ЗС РФ, так і з боку ЗСУ, які отримали "Сонцепеки" як трофеї.

[ + – ] Зруйнована вантажівка ЗС РФ

Знищена російська військова техніка біля ліцею, по якому завдали удару HIMARS 25 червня. Окупанти навіть не намагалися вивозити спалену техніку за територію їхнього розташування. Так само вони чинили і з технікою, що вийшла з ладу, кидаючи її прямо на дорозі.

[ + – ] Знищена переправа ЗС РФ

На фото вище — підірваний проліт переправи.

Асфальтове полотно підірвали у березні — силами ЗСУ під час оборони Ізюма. У середині/кінці квітня через підірваний проліт було наведено переправу. У вересні її знищили ЗСУ. Техніку ЗС РФ, яка валяється поруч, знищели 8-10 вересня під час проведення операції з деокупації Ізюму.

Важливо