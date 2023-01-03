"Бесчеловечная система": чем опасна для гражданских ТОС "Солнцепек", применяемая ВС РФ (фото)

По словам спикера Восточной группировки ВСУ Сергея Череватого, невысокоточная тяжелая огнеметная система способна уничтожить с помощью высокой температуры не только военные цели противника, но и нанести огромные разрушения гражданской инфраструктуре.

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В пятницу, 30 декабря, ВС РФ применили в Авдеевке (Донецкая область) тяжелые огнеметные системы "Солнцепек". Чем такое оружие особо опасно для гражданских объяснил спикер Восточной группировки ВСУ Сергей Череватый в комментарии "24 каналу".

"Это бесчеловечная система. Благодаря чрезмерному давлению, взрывной волне и невероятно высокой температуре, она фактически уничтожает все, что подпадает под огонь", — сказал Череватый.

Еще одна опасная особенность этой российской огнеметной системы, по словам военного, в том, что она не высокоточна.

"Солнцепек" накрывает территорию в определенном квадрате", — объяснил Череватый.

Для наглядности он привел пример Макеевки, где украинские военные с помощью нового высокоточного оружия разрушили место дислокации российских оккупантов. По словам спикера Восточной группировки ВСУ, если б ВС РФ наносили такой удар с помощью "Солнцепека", то база военных могла б уцелеть. А вот целый квартал, где проживает мирное население, мог бы исчезнуть с лица земли.

Система "Солнцепек": что она собой представляет

Тяжелая огнеметная система ТОС-1А "Солнцепек" была разработана в 2001 году.

Транспортно-заряжающая машина этой тяжелой огнеметной системы выполнена на базе танка Т-72. А количество направляющих на боевой машине уменьшено с 30 (в базовом варианте) до 24.

"Солнцепек" предназначен для вывода из строя легкобронированной и автомобильной техники, поджога и разрушения зданий и сооружений объемным взрывом, а также уничтожения живой силы противника, расположенной на открытой местности и в фортификационных сооружениях.

Уничтожение происходит путем воздействия на цель высокой температуры, осколков, ударной волны и избыточного давления, которое создается при массированном применении неуправляемых реактивных снарядов.

[ + – ] Так выглядит российская ТОС "Солнцепек", предшественником которой была ТОС "Буратино", применяемая ВС РФ в Афганистане и в Чечне Фото: Минобороны РФ

Напомним, в начале апреля 2022 года ВСУ впервые применили ТОС-1 "Солнцепек" по российским войскам. Эту произошло на Изюмском направлении, где украинские военные тогда держали оборону.

Фокус также писал, что в начале октября украинские военные затрофеили работоспособную ТОС-1А "Солнцепек". Огнеметная установка залпового огня попала в руки ВСУ заряженной и в исправном состоянии. Одна такая система накрывает 40 тыс. квадратных метров.