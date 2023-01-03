"Нелюдська система": чим небезпечна для цивільних ТОС "Солнцепьок", яку застосовують ЗС РФ (фото)

За словами спікера Східного угруповання ЗСУ Сергія Череватого, невисокоточна важка вогнеметна система здатна знищити за допомогою високої температури не лише військові цілі противника, а й завдати величезних руйнацій цивільній інфраструктурі.

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У п'ятницю, 30 грудня, ЗС РФ застосували в Авдіївці (Донецька область) важкі вогнеметні системи "Солнцепьок". Чим така зброя особливо небезпечна для цивільних?

"Це нелюдська система. Завдяки надмірному тиску, вибуховій хвилі та неймовірно високій температурі, вона фактично знищує все, що підпадає під вогонь", — сказав Череватий.

Ще одна небезпечна особливість цієї російської вогнеметної системи, за словами військового, у тому, що вона не є високоточною.

"Солнцепьок" накриває територію у певному квадраті", — пояснив Череватий.

Для наочності він навів приклад Макіївки, де українські військові за допомогою нової високоточної зброї зруйнували місце дислокації російських окупантів. За словами спікера Східного угруповання ЗСУ, якби ЗС РФ завдавали такого удару за допомогою "Солнцепьока", то база військових могла б вціліти. А ось цілий квартал, де мешкає мирне населення, міг би зникнути з лиця землі.

Система "Солнцепьок": що вона являє собою

Тяжка вогнемета система ТОС-1А "Солнцепьок" розроблена у 2001 році.

Транспортно-зарядна машина цієї важкої вогнеметної системи виконана на базі танка Т-72. А кількість напрямних на бойовій машині зменшено з 30 (у базовому варіанті) до 24.

"Солнцепьок" призначений для виведення з ладу легкоброньованої та автомобільної техніки, підпалу та руйнування будівель та споруд об'ємним вибухом, а також знищення живої сили противника, розташованої на відкритій місцевості та у фортифікаційних спорудах.

Знищення відбувається шляхом впливу на мету високої температури, уламків, ударної хвилі та надлишкового тиску, що створюється при масованому застосуванні некерованих реактивних снарядів.

[ + – ] Так виглядає російська ТОС "Солнцепьок", попередником якої була ТОС "Буратіно", що застосовують ЗС РФ в Афганістані та в Чечні Фото: Мiнобороны РФ

Нагадаємо, на початку квітня 2022 року ЗСУ вперше застосували ТОС-1 "Сонцепьок" проти російських військ. Цю сталася на Ізюмському напрямі, де українські військові тоді тримали оборону.

Фокус також писав, що на початку жовтня українські військові затрофеїли працездатну ТОС-1А "Сонцепьок". Вогнеметна установка залпового вогню потрапила до рук ЗСУ зарядженої та у справному стані. Одна така система накриває 40 тисяч квадратних метрів.