Бойовики "групи Вагнера" вперше обстріляли Бахмут із ТОС-1А "Сонцепек" (відео)

Частина боєприпасів вибухнула на парковках, а інші потрапили прямо до багатоквартирних будинків. Загалом у житловому кварталі прогриміло 24 потужні вибухи — це повне навантаження російської системи озброєння.

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Росія обстріляла Бахмут Донецької області за допомогою термобаричної зброї — важкої вогнеметної системи (ТОС-1А) "Сонцепек". Під вогонь потрапили восьмиповерхові житлові будинки на сході міста. Про це повідомляє німецьке видання Bild, проаналізувавши відео російського пропагандистського каналу Russia Today, де продемонстрували застосування цього озброєння.

Частина боєприпасів вибухнула на парковках, а інші потрапили прямо до багатоквартирних будинків. Загалом у житловому кварталі прогриміло 24 потужні вибухи — повне навантаження російської системи озброєння.

Журналісти зазначають, що кілька тижнів тому бойовики з "групи Вагнера" вихвалялися, що у них тепер теж є ТОС-1А. Тепер вони вперше застосували "пекельну зброю" безпосередньо в Бахмуті. Зважаючи на все, вогонь вівся з максимальної відстані за 15 км на схід від міста.

Це свідчить про те, що Росія може відносно легко вивести своє важке озброєння з огляду на українських солдатів.

Що відомо про ТОС-1А "Сонцепек"?

"Сонцепек" — радянська та російська система озброєння, яка призначена для виведення з ладу легкоброньованої та автомобільної техніки, підпалуі руйнування будівель та споруд об'ємним вибухом, а також знищення живої сили противника, розташованої на відкритій місцевості та у фортифікаційних спорудах. Знищення відбувається шляхом впливу на мету високої температури, уламків, ударної хвилі та надлишкового тиску.

Під час удару термобаричні бомби та ракети викидають аерозольну речовину, яка незабаром спалахує та позбавляє повітря кисню. Після цього створюється вакуум, який руйнує бетонні конструкції та розриває легені.

Нагадаємо, 3 січня спікер Східного угрупування ЗСУ Сергій Черевий розповів, що "Сонцепек" — нелюдська система. За його словами, вона фактично знищує все, що потрапляє під вогонь.

Раніше, 3 жовтня, повідомлялося, що українські військові затрофеїли ТОС-1А "Сонцепек". Вогнеметна установка залпового вогню потрапила до рук ЗСУ зарядженою та у справному стані. Одна така система накриває 40 тисяч квадратних метрів.