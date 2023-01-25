"Интенсивность возросла": ВС РФ усиливают давление на Бахмут и Угледар, — Минобороны

По словам замминистра Украины Анны Маляр, у российских войск численное преимущество. ВСУ же делают ставку на профессионализм военного командования и мужество бойцов.

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Замминистра Украины Анна Маляр заявила о наращивании давления со стороны противника на Бахмутском и Угледарском направлениях. Об этом сообщается в Telegram-канале Маляр.

"Идут тяжелые бои. Противник бросает в бой значительное количество личного состава, вооружений и военной техники", — сообщила замминистра, добавив, что войска РФ пытаются прорвать оборону, при этом несут существенные потери, но продолжают в том же духе.

Представительница Минобороны отметила, что интенсивность боев продолжает возрастать.

На Донбассе у российских войск численное преимущество, в свою очередь, ВСУ делают ставку на профессионализм военного командования и мужество бойцов.

Напомним, что боевики "группы Вагнера" впервые обстреляли Бахмут из ТОС-1А "Солнцепек". Часть снарядов взорвалась на парковках, другая попала в многоквартирные дома. В жилом квартале раздалось в общей сложности 24 мощных взрыва — полная нагрузка российской огнеметной системы.

Ранее Фокус сообщал, что западные танки помогут Украине разгромить ВС РФ. Аналитики считают, что из-за несвоевременных поставок оружия странами Запада украинская армия не смогла воспользоваться серией военных неудач ВС РФ в районе Бахмута.

На днях ВСУ ликвидировали 3 российских вертолета Ка-52 "Аллигатор" в течение получаса. По данным Генштаба, 24 января ВСУ также "приземлили" российский самолет Су-25 в районе Бахмута.