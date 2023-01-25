Всего за полчаса: ВСУ уничтожили 3 российских вертолета Ка-52 "Аллигатор"

В Генштабе также заявили, что 24 января ВСУ смогли сбить российский самолет Су-25 в районе Бахмута.

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За сутки 24 января украинские военнослужащие сбили 3 российских вертолета Ка-52 "Аллигатор", которые выполняли задание в районе Волновахи Донецкой области. Об этом говорится в сводке генштаба ВСУ в Facebook.

Также в отчете говорится, что украинские защитники также сбили 1 российский самолет Су-25 в районе Бахмута.

Кроме того, пресс-служба ВВС Украины опубликовала у себя в Twitter сообщение, в котором говорится, что все 3 вертолета сбили всего за полчаса.

"В ходе получасового зенитного боя с 00:00 до 00:30 24 января 2023 года подразделения зенитно-ракетных войск ВВС уничтожили три ударных вертолета Ка-52", — сказано в сообщении.

Аналитик по России из американского Института изучения войны Каролина Херд рассказала изданию Newsweek, что РФ может терять свой авиапарк также из-за того, что самолеты и вертолеты отправляются на задания без необходимого обслуживания.

"Мы не можем подтвердить уровень технического обслуживания российских вертолетов, хотя российское техническое обслуживание в целом было плохим на протяжении всей войны", — сказала она.

Вертолет Ка-52 "Аллигатор"

Издание также напомнило, что вертолет Ка-52 "Аллигатор" — это всепогодный ударный вертолет, предназначенный для поражения бронированных и небронированных целей, в том числе малоскоростных воздушных целей и живой силы. Он также используется в качестве платформы наблюдения и воздушного командного пункта для группы ударных вертолетов.

Ранее Фокус писал, что ВСУ уничтожили казарму российских войск в Мариуполе. По словам советника мэра города Петра Андрющенко, за 24 января ВСУ дважды ударили по оккупантах в захваченном городе: утром и вечером.

Еще напомним, что журналисты NYT заявили, что Залужный пожертвовал украинской армии $1 млн, полученный в наследство. Деньги главнокомандующему оставил в завещании некий американец украинского происхождения Григория Степанца, который передал еще миллион долларов в фонд ЦАХАЛа.