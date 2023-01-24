Залужный пожертвовал украинской армии $1 млн, полученный в наследство, — NYT

Деньги главнокомандующему оставил в завещании некий американец украинского происхождения Григория Степанца, который передал еще миллион долларов в фонд ЦАХАЛа.

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Главнокомандующий ВСУ генерал Валерий Залужный в январе 2023 года получил в наследство 1 млн долларов, однако не оставил деньги себе, а передал в счет украинской армии. Об этом сообщает The New York Times.

Наследство Залужный получил от некоего американца украинского происхождения Григория Степанца, согласно информации родственников американца.

Сообщается, что в пресс-службе армии подтвердили эту информацию.

По некоторым данным, Григорий Степанец также завещал по 2 млн долларов украинским университетам — УКУ и "Киево-Могилянской академии", еще 1 млн долларов унаследовала израильская армия ЦАХАЛ.

Напомним, что Залужный провел первую встречу с генералом Пентагона Марком Милли. Главком поблагодарил главу Объединенного комитета начальников штабов США за военную поддержку и рассказал о том, что еще нужно армии.

По информации главнокомандующего, за прошлый год украинские военные смогли освободить 40 тысяч кв. км территории Украины. Сейчас ВСУ удерживают фронт протяженностью свыше 3000 км. Были освобождены 40% территорий, захваченных с начала масштабного вторжения.

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