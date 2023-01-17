"Обозначил нужды ВСУ": Залужный впервые встретился с генералом Пентагона Марком Милли

Главнокомандующий поблагодарил главу Объединенного комитета начальников штабов США за военную помощь Украине и рассказал ему, в каких поставках сейчас нуждается армия.

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Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный впервые лично встретился с главой Объединенного комитета начальников штабов США генералом Марком Милли. Об этом он рассказал у себя в Telegram-канале.

Как отметил Залужный, встреча состоялась сегодня, 17 января, в Польше.

В рамках разговора, главнокомандующий поблагодарил американского генерала за поддержку и военную помощь, которую Соединенные Штаты оказывают украинской стороне.

Залужный также рассказал Милли о том, в каком вооружении в настоящее время нуждаются украинские военные для защиты территории от российских захватчиков.

"Обозначил насущные потребности Вооруженных Сил Украины, удовлетворение которых ускорит нашу победу", — подчеркнул главнокомандующий.

Напомним, в понедельник, 16 января, генерал Марк Милли посетил два объекта на территории Германии, на которых тренируются военнослужащие ВСУ под руководством американских военных. Украинских бойцов поселили в Кэмп-Херсоне, названном в честь освобожденного областного центра.

3 января Валерий Залужный провел с генералом Милли первый телефонный разговор в 2023 году. В рамках беседы он рассказал о самых горячих точках в театре военных действий.