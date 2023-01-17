Генерал Пентагона посетил объекты в Германии, на которых тренируются бойцы ВСУ (фото)

По словам журналистов, глава Объединенного комитета начальников штабов Марк Милли проведет в Европе неделю. Генерал посетит перевалочный пункт для доставки оружия в Украину, а также примет участие в саммите на американской авиабазе в Рамштайне.

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В понедельник, 16 января Начальник Объединенного комитета начальников штабов генерал Марк Милли посетил два объекта на территории Германии, на которых тренируются военнослужащие Вооруженных сил Украины под руководством американских военных. Об этом пишет The Washington Post.

"Это не заурядная ротация, это один из тех моментов времени, когда, если вы хотите что-то изменить, это то, что вам нужно", — сказал генерал Марк Милли об учебной программе ВСУ.

Отмечается, что украинские солдаты были размещены в баварской сельской местности в Графенвере еще в 2014 году после оккупации Российской Федерацией Крымского полуострова. Сейчас там проходят тренировки более 600 военнослужащих ВСУ. Украинских военных поселили в Кэмп-Херсоне, названным в честь освобожденного областного центра.

Журналистам, сопровождавшим Милли в Германии было запрещено вести съемку, а также публиковать подробности общения генерала с солдатами. Позже американские военные поделились снимком, на котором Марк Милли в окружении коллег наблюдает за учениями.

"Милли подшучивал над украинскими солдатами и спрашивал об их прошлом и боевом опыте, иногда на английском, а иногда через переводчика", — оговорится в публикации.

[ + – ] Генерал Марк Милли на полигоне в Германии

После визита в Графенвер, генерал посетил штаб в Висбадене, к западу от Франкфурта, где прошла конференция при участи украинских военнослужащих. На встречу не были допущены представители СМИ, подробности о ней не разглашаются.

Генерал Милли проведет в Европе неделю

В WP отметили, что Марк Милли в ближайшее время намерен посетить объект, который используется в качестве перевалочного пункта для поставок оружия украинским Вооруженным силам.

Американский генерал также планирует встретиться с высокопоставленными военными стран-союзников. Ожидается, что Милли будет присутствовать на саммите Контактной группы по обороне Украины на авиабазе Рамштайн, который состоится 20 января.

Заседание проведет глава Минобороны США Ллойд Остин. В рамках мероприятия генсек НАТО Йенс Столтенбрег проведет двусторонние встречи с министром обороны Украины Алексеем Резниковым и другими высокопоставленными должностными лицами.

Напомним, что 16 января стало известно о прибытии украинских военнослужащих на базу Форт Силл в Оклахоме для освоения зенитно-ракетного комплекса Patriot. Для бойцов ВСУ в Пентагоне разработали ускоренную программу обучения.

Еще Фокус писал о том, что 16 января Киев посетила американская делегация, возглавляемая заместителем государственного секретаря США Венди Шерман. Глава Офиса президента Андрей Ермак провел с союзниками совместный брифинг, рассказав о последних событиях, связанных с войной в Украине.

Еще мы писали о том, что глава Центрального разведывательного управления США Билл Бернс провел тайную встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским в январе 2023 года. По данным СМИ, председатель ЦРУ посетил Киев, чтобы предупредить украинского лидера о покушении на его жизнь.