Делегация США встретилась с высшим руководством Украины в Киеве: о чем говорили (фото)

Глава ОП Андрей Ермак в ходе совместного брифинга с американскими союзниками рассказал об актуальной ситуации на фронте и выразил благодарность США за поддержку Украины в борьбе с российской агрессией.

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В понедельник, 16 января глава Офиса президента Андрей Ермак провел в Киеве брифинг для прибывшей делегации Соединенных Штатов Америки, возглавляемой заместителем государственного секретаря США Венди Шерман. Об этом сообщается, на официальном сайте Офиса президента.

На встрече также присутствовали: посол Соединенных Штатов в Украине Бриджит Бринк, замглавы Офиса президента Андрей Сибига, глава правления ЧАО "Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий и представители командования ВСУ.

[ + – ] Брифинг главы ОП в Киеве

В публикации говорится, что Ермак проинформировал членов делегации США о последних событиях, связанных с российско-украинской войной. Он также выразил благодарность американским коллегам за содействие Украине в борьбе с агрессией РФ.

"Штаты не только поддерживают — Штаты уверены, что Украина, конечно, победит, и делают все для нашей победы", — сказал глава Офиса президента.

Представители США получили данные от украинской разведки об обстановке на фронте и были проинформированы о текущих потребностях украинской армии. Кроме того, были презентованы доклады украинской стороны о работе ПВО и последствиях ракетных обстрелов ВС РФ во время новогодних праздников и 14 января.

[ + – ] Американская делегация в Украине

На брифинге также поднимался вопрос восстановления украинской энергетической инфраструктуры. Сообщается, что при содействии секретаря США по вопросам энергоресурсов Джеффри Пайетта Киев смог наладить постоянный диалог со странами G7, ЕС и их организациями, занимающимися поддержкой энергосистемы Украины.

"Мы настроены на открытость и прозрачность всей информации, потому что сейчас мы чувствуем: когда мы вместе в этом бою, США с нами – это очень важно и приближает победу", — сказал Ермак.

Напомним, что 20 января 2023 года на авиабазе Рамштайн пройдет встреча министра обороны Украины Алексея Резникова и генсека НАТО Йенса Столтенберга. В пресс-релизе Альянса говорится, что заседание проведет глава Минобороны США Ллойд Остин.

Еще Фокус писал о том, что 16 января стало известно о прибытии украинских военнослужащих на базу Форт Силл в Оклахоме для освоения зенитно-ракетного комплекса Patriot. По словам журналистов, в Пентагоне разработали для ВСУ ускоренную программу обучения.