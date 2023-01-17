Делегація США зустрілася з вищим керівництвом України у Києві: про що говорили (фото)

Голова ОП Андрій Єрмак у ході спільного брифінгу з американськими союзниками розповів про актуальну ситуацію на фронті та висловив подяку США за підтримку України у боротьбі з російською агресією.

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У понеділок, 16 січня глава Офісу президента Андрій Єрмак провів у Києві брифінг для делегації Сполучених Штатів Америки, очолюваної заступником державного секретаря США Венді Шерман. Про це повідомляється на офіційному сайті Офісу президента.

На зустрічі також були присутні: посол Сполучених Штатів в Україні Бріджіт Брінк, заступник голови Офісу президента Андрій Сибіга, голова правління ПрАТ "Національна енергетична компанія "Укренерго" Володимир Кудрицький та представники командування ЗСУ.

[ + – ] Брифінг глави ОП у Києві

У публікації повідомляється, що Єрмак проінформував членів делегації США про останні події, пов'язані з російсько-українською війною. Він також висловив подяку американським колегам за сприяння Україні у боротьбі з агресією РФ.

"Штати не тільки підтримують — Штати впевнені, що Україна, звичайно, переможе, і роблять все для нашої перемоги", — сказав глава Офісу президента.

Представники США отримали дані від української розвідки про ситуацію на фронті та були проінформовані щодо поточних потреб української армії. Крім того, було презентовано доповіді української сторони про роботу ППО та наслідки ракетних обстрілів ЗС РФ під час новорічних свят та 14 січня.

[ + – ] Американська делегація в Україні

На брифінгу також порушувалося питання відновлення української енергетичної інфраструктури. Повідомляється, що за сприяння секретаря США з питань енергоресурсів Джеффрі Пайєтта Київ зміг налагодити постійний діалог з країнами G7, ЄС та їхніми організаціями, які підтримують енергосистему України.

"Ми налаштовані на відкритість та прозорість усієї інформації, тому що зараз ми відчуваємо: коли ми разом у цьому бою, США з нами – це дуже важливо і наближає перемогу", — сказав Єрмак.

Нагадаємо, що 20 січня 2023 року на авіабазі Рамштайн пройде зустріч міністра оборони України Олексія Резнікова та генсека НАТО Єнса Столтенберга. У пресрелізі Альянсу йдеться про те, що засідання проведе голова Міноборони США Ллойд Остін.

Ще Фокус писав, що 16 січня стало відомо про прибуття українських військовослужбовців на базу Форт Сілл в Оклахомі для освоєння зенітно-ракетного комплексу Patriot. За словами журналістів, у Пентагоні розробили для ЗСУ прискорену програму навчання.