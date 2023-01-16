У США прибули майже 100 бійців ЗСУ для освоєння ЗРК Patriot, – ЗМІ (фото)

Американський зенітно-ракетний комплекс зможе збивати російські "Іскандери" та ракети Х-22, якою атакували Дніпро 14 січня.

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Українські військові прибули на базу Форт Сілл в Оклахомі, щоб почати освоювати зенітно-ракетний комплекс Patriot. Про це повідомляє журналіст "Голосу Америки" у США Остап Яриш.

У Пентагоні спеціально для українських військових було розроблено прискорену програму навчання. За оцінками фахівців, вона становитиме кілька місяців замість пів року-року. Навчання майже 100 військових відбуватимуться у штаті Оклахома.

Додамо, особливістю ЗРК Patriot є те, що він буде здатний перехоплювати російські балістичні ракети на кшталт "Іскандер" та крилаті на кшталт Х-22, якими атакували Дніпро війська РФ.

[ + – ] Бійці США прибули в Оклахому

Існує безліч модифікацій комплексу — PAC 1, PAC 2 і PAC 3. Вони здатні перехоплювати балістичні ракети на дальності до 60 км, йдеться про ракети MSE.

Нагадаємо, 10 січня радник голови ОП Михайло Подоляк заявив, що ЗРК Patriot прибудуть до України на початку-в середині весни. Наразі ЗСУ отримають дві батареї зі США та Німеччини з 8 пусковими установками.

23 грудня у Повітряних силах заявили, що вони затвердили список військових, які проходитимуть освоєння Patriot у Штатах і Німеччині. Освоїти такий ЗРК за кілька тижнів, як це було з IRIS-T та NASAMS не вийде.