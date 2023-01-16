В США прибыло около 100 бойцов ВСУ для освоения ЗРК Patriot, – СМИ (фото)

Американский зенитно-ракетный комплекс сможет сбивать российские "Искандеры" и ракеты Х-22, которой атаковали Днепр 14 января.

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Украинские военные прибыли на базу Форт Силл в Оклахоме, чтобы начать осваивать зенитно-ракетный комплекс Patriot. Об этом сообщает журналист "Голоса Америки" в США Остап Яриш.

В Пентагоне специально для украинских военных разработали ускоренную программу обучения. По оценкам специалистов, она составит несколько месяцев вместо полугода-года. Обучение около 100 военных будут проходить в штате Оклахома.

Добавим, особенностью ЗРК Patriot является то, что он будет способен перехватывать российские баллистические ракеты по типу "Искандер" и крылатые по типу Х-22, которыми атаковали Днепр войска РФ.

[ + – ] Бойцы США прибыли в Оклахому

Существует множество модификаций комплекса — PAC 1, PAC 2 и PAC 3. Они способны перехватывать баллистические ракеты на дальности до 60 км, есть речь идет о ракетах MSE.

Напомним, 10 января советник главы ОП Михаил Подоляк заявил, что ЗРК Patriot прибудут в Украину в начале-середине весны. На данный момент ВСУ получат две батареи из США и Германии с 8 пусковыми установками.

23 декабря в Воздушных силах заявили, что они утвердили список военных, которые будут проходить освоение Patriot в Штатах и Германии. Освоить такой ЗРК за несколько недель, как это было с IRIS-T и NASAMS не выйдет.