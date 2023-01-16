Нове засідання "Рамштайну": Резніков особисто зустрінеться з генсеком НАТО Столтенбергом

Саміт на американській авіабазі Рамштайн у Німеччині відбудеться цього тижня. Проведе його голова Міноборони США Ллойд Остін.

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Міністр оборони України Олексій Резніков зустрінеться з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом у Рамштайні, Німеччина. Про це йдеться у пресрелізі НАТО.

Повідомляється, що нове засідання Контактної групи з оборони України на авіабазі Рамштайн відбудеться 20 січня 2023 року. Засідання проведе голова Міноборони Сполучених Штатів Ллойд Остін. Воно буде присвячене питанням безпеки, з якими стикаються союзники та партнери НАТО, а також російському вторгненню в Україну.

"На полях зустрічі Генеральний секретар (Єнс Столтенберг, ред.) проведе двосторонні зустрічі з міністром оборони України Олексієм Рєзніковим та іншими високопосадовцями", — сказано в повідомленні.

У пресрелізі не сказано, про що конкретно говоритимуть Резніков та Столтенберг.

Зустрічі на авіабазі Рамштайн

Цю конференцію було організовано Сполученими Штатами Америки після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну. Вперше зустріч відбулася 26 квітня 2022 року. До Контактної групи з питань оборони України входять близько 50 країн, які підтримують Україну.

Раніше Фокус писав, що речник РНБО Олексій Данілов заявив, що отриманого від Заходу озброєння Україні вистачить для перемоги на фронті. За його словами, після чергового засідання у форматі "Рамштайн" ЗСУ отримають багато "цікавих речей".

Ще нагадаємо, що у США повністю підтримують рішення союзників надати Україні західні танки. Генерал Патрік Райдер зазначив, що на майбутній зустрічі у форматі "Рамштайн" обговорюватиметься питання щодо надання Україні важкого озброєння, зокрема й танків.

Також повідомлялося, що генсек НАТО розповів, чи отримають ЗСУ більше західної зброї. На думку Столтенберга, нещодавні повідомлення деяких країн про готовність передати Україні важке озброєння є важливою ознакою того, що постачання збільшуватиметься надалі.