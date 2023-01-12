Отриманого від Заходу озброєння Україні вистачить для перемоги на фронті, — Данілов (відео)

За словами секретаря РНБО, після чергового засідання у форматі "Рамштайн" ЗСУ отримають багато "цікавих речей".

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Озброєння, яке Україна вже отримала і яке отримає найближчим часом від партнерів, буде достатньо для перемоги на фронті. Про це сьогодні в ефірі національного телемарафону заявив секретар РНБО Олексій Данілов.

За його словами, зброї вистачить не лише для того, щоб тримати оборону, а й для наступальних операцій.

Данілов упевнений, що передавання Україні танків Leopard зрушить питання з мертвої точки.

"Ми просили ці танки, починаючи ще з літа. Зараз настав час, коли ми їх зрештою почнемо отримувати. Наголошую, йдеться не про кількість — йдеться про початок", — сказав він.

Данілов нагадав, що до цього Україна не отримувала важких танків від своїх союзників, тож їх передавання стане серйозним кроком. За його словами, до передавання бронетехніки надалі приєднуватимуться й інші партнери.

Секретар РНБО також зазначив, що після чергового засідання контактної групи у форматі "Рамштайн", яке заплановано на 20 січня, Збройні сили України отримають багато "цікавих речей".

"Завдяки всім партнерам, ми тримаємо на сьогодні ситуацію. Будуть не тільки танки, я думаю, що буде ще багато цікавих речей, про які ми дізнаватимемося після проведення наступного "Рамштайну"", — додав він.

Нагадаємо, сьогодні, 12 січня, Данілов також розповів, що Росія в найближчі два-три місяці йтиме ва-банк, оскільки розтягувати війну надовго Кремлю вже не дозволяють внутрішні проблеми в країні, які накопичилися останнім часом.

У середу, 11 січня, під час свого візиту до Львова президент Польщі Анджей Дуда пообіцяв, що його країна готова передати ЗСУ кілька танків Leopard 2 із тих 240, які перебувають на озброєнні країни.