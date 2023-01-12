Підуть ва-банк: Росія до річниці війни активізує воєнні дії, — Данілов

Секретар РНБО вважає, що затяжна війна невигідна для РФ, оскільки всередині країни накопичуються проблеми. Крім того, до 24 лютого в Кремлі хотіли б показати суспільству якісь досягнення у воєнному плані.

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Росія в найближчі два-три місяці йтиме ва-банк, оскільки розтягувати війну на довго Кремлю вже не дозволяють внутрішні проблеми в країні, які накопичилися останнім часом. Крім того, російська влада 24 лютого хотіла б якось відзвітувати перед суспільством, показавши ті чи інші досягнення у війні. З такими прогнозами 12 січня в ефірі телемарафону виступив секретар РНБО Олексій Данілов.

"Два-три місяці для нас будуть складними та вирішальними. Мається на увазі, що Росія має йти вже у ва-банк. Вона теж не може тягнути нескінченно цю війну, там непроста ситуація і накопичуються проблеми", — сказав секретар.

Данілов зазначив, що у Кремлі готуються до певних подій, і про це свідчать перестановки у Міністерстві оборони та інші зміни. Він також наголосив, що в Кремлі люблять дати, тому там хотіли б розповісти суспільству про ті чи інші досягнення у воєнному відношенні.

Тим часом Україна готується до дій противника, тому шанси РФ перемогти в цій війні нульові, додав секретар РНБО.

"Щодня величезна кількість фахівців спілкується з нашими партнерами з усіх питань без винятків. Це не тільки питання озброєння. Система працює злагоджено. Шанси у Російської Федерації перемогти нас — нуль", — підсумував Данілов.

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Раніше секретар РНБО Олексій Данілов розповів про третій етап російсько-української війни. На своїй сторінці у Facebook 6 січня він написав про те, що українські збройні сили у 2023 році перейдуть у наступ. Для наступальної війни партнери України нададуть важку техніку — БМП Bradley, Marder, бронетранспортери Bastion, бронемашини AMX-10 RC та інше озброєння.

Секретар РНБО 8 січня розповів, що РФ намагається нав'язати Україні заморожування війни та фіксування кордонів за "корейським" сценарієм. За його словами, Києву пропонують розділити територію між РФ та Україною щодо умовної "38-ї паралелі".