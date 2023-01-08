38 паралель. РФ пропонує розділити Україну за корейським сценарієм, — Данілов

Секретар РНБО розповів, що РФ намагається нав'язати Україні заморожування війни та фіксування кордонів, що встановилися на фронті.

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Росія хоче нав'язати Україні сценарій заморозки війни за "корейським" сценарієм, який передбачає фіксування кордонів, що встановилися на фронті, та поділ української держави. Про це розповів секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов в інтерв'ю під час телемарафону.

За словами секретаря РНБО, Києву зараз пропонують "корейський варіант" закінчення воєнних дій — розділ територій між РФ і Україною по умовній "38 паралелі", за якою розділили колись єдину Корею на дві держави — КНДР (Північну Корею) і Південну Корею.

"Ось тут такі українці, а тут не такі українці. Росіяни зараз будуть вигадувати все, що завгодно. Точно знаю, що один із варіантів, які вони можуть нам пропонувати — це "38 паралель"", — сказав Данілов.

Секретар РНБО зазначив, що нещодавно спілкувався з цього питання з представниками Південної Кореї, які вважають такий поділ держави "великою помилкою".

"Вони вважають, що тоді було зроблено велику помилку, що пішли на поступки, погодилися з тим, що потрібно заради збереження... Сьогодні у них проблеми", — додав Данілов.

Зазначимо, що по 38 паралелі проходить демілітаризована зона між КНДР і Південною Кореєю. Такий кордон встановили після угоди про перемир'я у 1953 році, проте мирна угода між державами не підписана досі.

Нагадаємо, 5 січня президент РФ Володимир Путін під час розмови з президентом Туреччини Реджепом Ердоганом заявив, що для політичного врегулювання війни Україна має змиритися з "новими територіальними реаліями" та виконати неодноразово озвучені вимоги РФ.

Раніше, 30 грудня, радник голови ОП Михайло Подоляк сказав, що Україна справді відмовляється "зупинити війну", якщо для цього потрібно віддати території РФ. За його словами, Київ пропонує розпочати процес переговорів після виведення російських військ з України.