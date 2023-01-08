38-я параллель. РФ предлагает разделить Украину по корейскому сценарию, — Данилов

Секретарь СНБО рассказал, что РФ пытается навязать Украине заморозку войны и фиксирование границ, установившихся на фронте.

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Россия хочет навязать Украине сценарий заморозки войны по "корейскому" сценарию, который предполагает фиксирование границ, установившихся на фронте, и раздел украинского государства. Об этом рассказал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов в интервью во время телемарафона.

По словам секретаря СНБО, Киеву сейчас предлагают "корейский вариант" окончания военных действий — раздел территорий между РФ и Украиной по условной "38-й параллели", по которой разделили некогда единую Корею на два государства — КНДР (Северную Корею) и Южную Корею.

"Вот здесь такие украинцы, а здесь не такие украинцы. Россияне сейчас будут придумывать все что угодно. Точно знаю, что один из вариантов, которые они могут нам предлагать — это "38-я параллель"", — сказал Данилов.

Секретарь СНБО отметил, что недавно общался по этому вопросу с представителями Южной Кореи, которые считают такой раздел государства "большой ошибкой".

"Они считают, что тогда была сделана большая ошибка, что пошли на уступки, согласились с тем, что нужно ради сохранения… Сегодня у них проблемы", — добавил Данилов.

Отметим, что по 38-й параллели проходит демилитаризованная зона между КНДР и Южной Кореей. Такую границу установили после соглашения о перемирии в 1953 году, однако мирное соглашение между государствами не подписано до сих пор.

Напомним, 5 января президент РФ Владимир Путин во время разговора с президентом Турции Реджепом Эрдоганом заявил, что для политического урегулирования войны Украина должна смириться с "новыми территориальными реалиями" и выполнить неоднократно озвученные требования РФ.

Ранее, 30 декабря, советник главы ОП Михаил Подоляк сказал, что Украина действительно отказывается "остановить войну", если для этого нужно отдать территории РФ. По его словам, Киев предлагает начать процесс переговоров после вывода российских войск из Украины.