Украина действительно отказывается "остановить войну", — Подоляк

По словам советника главы ОП Михаила Подоляка, Украина предлагает начать реальный мирный процесс только после вывода оккупационных войск с нашей территории.

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Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что Украина действительно отказывается "остановить войну", если для этого нужно отдать территории России, позволить уничтожить государственный суверенитет и отказаться от преследования военных преступников. Об этом советник ОП написал в Twitter.

"Украина предлагает начать реальный мирный процесс только после вывода оккупационных войск с нашей территории", — также говорится в сообщении.

Напомним, что 22 декабря госсекретарь США Энтони Блинкен обсудил предложение Киева по мирному урегулированию с лидерами "Большой семерки". Он сказал, что "начало хорошее".

Украина, по его словам, сосредоточена на возвращении восточных и южных территорий, которые с февраля находятся под оккупацией. В США подчеркивают, что именно Киев должен решать, как будет выглядеть "справедливый и долгосрочный" мир.

Ранее Фокус сообщал, что Си Цзиньпин обсудил с Путиным возможность проведения мирных переговоров с Украиной. По словам главы КНР, путь к миру будет нелегким. Китайский лидер считает, что перспектива диалога существуют, и Пекин, в целом, одобряет стремления Кремля к дипломатическому урегулированию конфликта.

Вместе с тем, в недавней публикации NYT сообщалось, что стороны конфликта не собираются идти на уступки, потому что стремятся добиться больших преимуществ военным путем.