Україна справді відмовляється "зупинити війну", — Подоляк

За словами радника голови ОП Михайла Подоляка, Україна пропонує розпочати реальний мирний процес лише після виведення окупаційних військ із нашої території.

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Радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк заявив, що Україна справді відмовляється "зупинити війну", якщо для цього потрібно віддати території Росії, дозволити знищити державний суверенітет та відмовитися від переслідування військових злочинців. Про це радник ОП написав у Twitter.

"Україна пропонує розпочати реальний мирний процес лише після виведення окупаційних військ із нашої території", — також йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що 22 грудня держсекретар США Ентоні Блінкен обговорив пропозицію Києва щодо мирного врегулювання з лідерами "Великої сімки". Він сказав, що "початок добрий".

Україна, за його словами, зосереджена на поверненні східних та південних територій, які з лютого перебувають під окупацією. У США наголошують, що саме Київ має вирішувати, як виглядатиме "справедливий та довгостроковий" світ.

Раніше Фокус повідомляв, що Сі Цзіньпін обговорив із Путіним можливість проведення мирних переговорів з Україною. За словами глави КНР, шлях до миру буде нелегким. Китайський лідер вважає, що перспективи діалогу існують, і Пекін загалом схвалює прагнення Кремля до дипломатичного врегулювання конфлікту.

Разом з тим, у нещодавній публікації NYT повідомлялося, що сторони конфлікту не збираються йти на поступки тому, що прагнуть досягти великих переваг військовим шляхом.