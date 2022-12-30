Путь к миру будет нелегким: Си Цзиньпин обсудил с Путиным перспективы переговоров с Украиной

По словам китайского лидера, перспективы такого диалога существуют, и Пекин со своей стороны одобряет стремления Москвы к дипломатическому разрешению конфликта.

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Глава КНР Си Цзиньпин во время разговора с президентом РФ Владимиром Путиным заявил, что путь к мирным переговорам с целью прекратить войну в Украине будет нелегким. Китайский лидер подчеркнул, что Пекин продолжит в этом вопросе придерживаться "объективной и справедливой позиции". Об этом сообщает китайское издание Global Times.

По словам китайского политика, Пекин одобряет стремления Москвы разрешить военный конфликт в Украине путем дипломатических переговоров, поскольку перспективы такого диалога существуют.

"Китай будет продолжать занимать объективную и беспристрастную позицию, работать над созданием синергии в международном сообществе и играть конструктивную роль в мирном разрешении украинского кризиса", — подчеркнул Си Цзиньпин.

Сотрудник Восточно-китайского университета Цуй Хэн отметил, что в отношениях лидеров двух стран существует глубокое доверия, и об этом свидетельствует тот факт, что такая "чувствительная" для Кремля тема была затронута в ходе переговоров.

По его словам диалог между Си Цзиньпином и Путиным обобщил достижения в российско-китайских отношениях и обозначил основные области будущего сотрудничества.

"В будущем в этих областях будет достигнут существенный прогресс", — отметил он.

Напомним, информация о планируемых переговорах между Путиным и Си Цзиньпином появилась 27 декабря. Спикер Кремля Дмитрий Песков подтвердил встречу, однако не стал называть дату.

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Напомним, информация о планируемых переговорах между Путиным и Си Цзиньпином появилась 27 декабря. Спикер Кремля Дмитрий Песков подтвердил встречу, однако не стал называть дату.

Председатель КНР Си Цзиньпин в эфире Центрального телевидения Китая 20 декабря выразил свое мнение по поводу российско-украинской войны и гипотетических мирных переговоров двух стран. По его словам, затягивание войны в Украине не соответствует интересам ни одной из сторон, которые в ней участвуют.