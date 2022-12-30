Путь к миру будет нелегким: Си Цзиньпин обсудил с Путиным перспективы переговоров с Украиной
По словам китайского лидера, перспективы такого диалога существуют, и Пекин со своей стороны одобряет стремления Москвы к дипломатическому разрешению конфликта.
Глава КНР Си Цзиньпин во время разговора с президентом РФ Владимиром Путиным заявил, что путь к мирным переговорам с целью прекратить войну в Украине будет нелегким. Китайский лидер подчеркнул, что Пекин продолжит в этом вопросе придерживаться "объективной и справедливой позиции". Об этом сообщает китайское издание Global Times.
По словам китайского политика, Пекин одобряет стремления Москвы разрешить военный конфликт в Украине путем дипломатических переговоров, поскольку перспективы такого диалога существуют.
"Китай будет продолжать занимать объективную и беспристрастную позицию, работать над созданием синергии в международном сообществе и играть конструктивную роль в мирном разрешении украинского кризиса", — подчеркнул Си Цзиньпин.
Сотрудник Восточно-китайского университета Цуй Хэн отметил, что в отношениях лидеров двух стран существует глубокое доверия, и об этом свидетельствует тот факт, что такая "чувствительная" для Кремля тема была затронута в ходе переговоров.
По его словам диалог между Си Цзиньпином и Путиным обобщил достижения в российско-китайских отношениях и обозначил основные области будущего сотрудничества.
"В будущем в этих областях будет достигнут существенный прогресс", — отметил он.
Напомним, информация о планируемых переговорах между Путиным и Си Цзиньпином появилась 27 декабря. Спикер Кремля Дмитрий Песков подтвердил встречу, однако не стал называть дату.Важно
Напомним, информация о планируемых переговорах между Путиным и Си Цзиньпином появилась 27 декабря. Спикер Кремля Дмитрий Песков подтвердил встречу, однако не стал называть дату.
Председатель КНР Си Цзиньпин в эфире Центрального телевидения Китая 20 декабря выразил свое мнение по поводу российско-украинской войны и гипотетических мирных переговоров двух стран. По его словам, затягивание войны в Украине не соответствует интересам ни одной из сторон, которые в ней участвуют.