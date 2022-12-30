Шлях до миру буде нелегким: Сі Цзіньпін обговорив з Путіним перспективи переговорів з Україною

За словами китайського лідера, перспективи такого діалогу існують, і Пекін зі свого боку схвалює прагнення Москви до дипломатичного вирішення конфлікту.

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Глава КНР Сі Цзіньпін під час розмови з президентом РФ Володимиром Путіним заявив, що шлях до мирних переговорів із метою припинити війну в Україні буде нелегким. Китайський лідер наголосив, що Пекін продовжить у цьому питанні дотримуватися "об'єктивної та справедливої позиції". Про це повідомляє китайське видання Global Times.

За словами китайського політика, Пекін схвалює прагнення Москви вирішити воєнний конфлікт в Україні шляхом дипломатичних переговорів, оскільки перспективи такого діалогу існують.

"Китай продовжуватиме займати об'єктивну та неупереджену позицію, працювати над створенням синергії в міжнародному співтоваристві та відігравати конструктивну роль у мирному вирішенні української кризи", — підкреслив Сі Цзіньпін.

Співробітник Східно-китайського університету Цуй Хен зазначив, що у відносинах лідерів двох країн існує глибока довіра, і про це свідчить той факт, що така "чутлива" для Кремля тема була порушена під час переговорів.

За його словами, діалог між Сі Цзіньпіном і Путіним узагальнив досягнення в російсько-китайських відносинах і позначив основні сфери майбутньої співпраці.

"У майбутньому в цих областях буде досягнуто суттєвого прогресу", — зазначив він.

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Нагадаємо, інформація про заплановані переговори між Путіним і Сі Цзіньпіном з'явилася 27 грудня. Спікер Кремля Дмитро Пєсков підтвердив зустріч, проте не став називати дату.

Голова КНР Сі Цзіньпін в ефірі Центрального телебачення Китаю 20 грудня висловив свою думку щодо російсько-української війни та гіпотетичних мирних переговорів двох країн. За його словами, затягування війни в Україні не відповідає інтересам жодної із сторін, які в ній беруть участь.