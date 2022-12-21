Війна з РФ та "китайська проблема". Чому Україна є ключовим фактором для стратегії США проти Китаю

Перемога України дозволить США зосередитися на китайській проблемі, яку характеризують як довгострокову та небезпечну для Штатів. Росія ж — це гостра, але короткострокова проблема, яка не може вплинути на баланс сил у Європі й тим паче — у світі.

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За останній рік Вашингтон допоміг Європі згуртуватись, підтримуючи героїчний захист Україною свого суверенітету. Однак на тлі загального ентузіазму деякі аналітики, як і раніше, стурбовані тим, що війна в Європі відверне Сполучені Штати від серйознішої загрози з боку Китаю. І даремно. З огляду на дедалі більшу взаємозалежність між Європою та Індо-Тихоокеанським регіоном, а також співпрацю між Москвою та Пекіном, рішуча перемога над Росією — найкращий шанс для США у протистоянні з Китаєм.

Фокус переклав статтю Луїса Сімонса про важливість України для протидії китайській загрозі.

Міністр оборони США Ллойд Остін нещодавно заявив, що Сполучені Штати "хотіли б побачити Росію ослабленою настільки, щоб вона більше не могла робити речі, подібні до тих, які творила після вторгнення в Україну". Якби Сполученим Штатам вдалося досягти цього, вони б нейтралізували загрозу європейському балансу сил у найближчому майбутньому. А це, зі свого боку, перенаправило б стратегічну увагу США на загрозу від Китаю в Індо-Тихоокеанському регіоні. Якщо залишити Україну напризволяще, це, навпаки, може призвести до розпаду європейського порядку безпеки. Зрештою, таке рішення відверне на себе значно більшу стратегічну увагу Америки і, в такий спосіб, стане набагато серйознішою перешкодою для такого необхідного перебалансування в Індо-Тихоокеанському регіоні.

Боротьба з компромісами

Правильне розуміння взаємозв'язку між стратегією США в Європі та в Індо-Тихоокеанському регіоні починається з визнання трьох найважливіших фактів:

Архітектура безпеки в обох регіонах побудована на військовій могутності США.

Сполучені Штати спрямовують велику частку своїх оборонних ресурсів саме у ці два регіони.

Зараз Сполучені Штати стикаються з масштабними викликами в Європі та Індо-Тихоокеанському регіоні одночасно.

Існування стратегічних компромісів між Європою та Індо-Тихоокеанським регіоном є цілком реальним. Те, що Сполучені Штати роблять в одному регіоні, впливає на їхню здатність забезпечити ресурс для стримування в інших місцях. Так, надмірна пріоритезація одного регіону на шкоду іншому може відкрити можливості для агресії. Справді, у Стратегії національної оборони США стверджується, що Китай та Росія розширили свою співпрацю, і "кожна з держав прагне створити глобальні дилеми для об'єднаних сил у разі залучення США до кризи чи конфлікту з іншою державою". Через це деякі експерти попереджають про проблему одночасного ведення воєн у Європі та Індо-Тихоокеанському регіоні.

Важливість Європи та Індо-Тихоокеанського регіону в порівнянні з іншими регіонами зазвичай обґрунтовується тим, що це єдині два регіони, які мають демографічний, промисловий, технологічний і військовий потенціал, який дозволить будь-якій панівній в них державі кинути серйозний виклик і зрештою загрожувати Сполученим Штатам. Отже, важливо одночасно зберегти сприятливий баланс у Європі та Азії, домігшись, щоб жодна держава чи коаліція держав не контролювала ресурси жодного з регіонів. Припущення про те, що баланс сил в обох регіонах структурно тендітний і вимагає постійної участі США, призвело до постійних побоювань щодо надмірної уваги до одного регіону коштом іншого.

Але якою мірою це припущення справедливе сьогодні? Інакше кажучи, наскільки тендітні регіональні баланси сил у Європі та Східній Азії? Відносна важливість кожного регіону змінювалася з часом, як і рівень їхньої стратегічної взаємозалежності. На загальну думку, Європа була центром тяжіння для Вашингтона під час холодної війни. Хоча Радянський Союз не міг зрівнятися зі США та Європою з економічної потужності та стикався зі структурними економічними проблемами, протягом більшої частини холодної війни він демонстрував значні темпи економічного росту та залишався промисловою та технологічною наддержавою.

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Ба більше, комунізм мав значну соціальну привабливість у всій Західній Європі. Дуже важливо, що радянська конвенційна та ядерна міць, а також присутність у Центральній Європі, були гострою та постійною загрозою європейському балансу сил. В Азії такої загрози не було. Китай був економічно слабкий та орієнтований на внутрішній світ, і саме Радянський Союз вважався головною регіональною загрозою для союзників та інтересів США у Східній Азії.

Сьогодні ситуація виглядає протилежно. Було б передчасно робити далекосяжні висновки з воєнних дій Росії в Україні і списувати з рахунків Москву — Росія, як і раніше, є гострою загрозою для Європи та США, враховуючи її великий ядерний арсенал і зусилля з модернізації. Однак нездатність Москви закріпити свої початкові успіхи на сході та півдні України та високі темпи втрати техніки ставлять під сумнів її здатність становити конвенційну воєнну загрозу для НАТО. Ці проблеми посилюються економічною та політичною ізоляцією Росії в Європі. Важливо зазначити, що НАТО має значну геостратегічну глибину, оскільки розширення альянсу призвело до збільшення його оборонного периметру через північні європейські рівнини і далеко в Балтійське та Чорне моря. Фінляндія та Швеція тепер додадуть НАТО ще більшу глибину та потенціал.

[ + – ] Фінляндія та Швеція тепер додадуть НАТО ще більшу глибину та потенціал

Крім Росії, серйозних викликів європейському балансу сил немає. Якщо залишити осторонь питання про те, чи може велика європейська стратегічна автономія чи суверенітет бути вигідною Сполученим Штатам, Європа, як і раніше, стикається з різноспрямованими національними інтересами, а її автономія здебільшого обмежується економічними питаннями. Війна в Україні лише посилила залежність Європи від Сполучених Штатів у сфері безпеки та енергетики.

Попри те, що Європа все ще змушена боротися з низкою економічних проблем і проблем у сфері безпеки, щодо фундаментального європейського балансу сил ніхто не сумнівається. Цього не можна сказати про Індо-Тихоокеанський регіон, де кожен раз більший Китай є грізною багаторівневою силою. Його військова модернізація і наполегливість покращили регіональну військову позицію Китаю стосовно США, поставивши під сумнів свободу пересування Америки на західному тихоокеанському театрі бойових дій. Той факт, що територія Китаю охоплює більшу частину західного узбережжя Тихого океану, а периметр оборони під керівництвом США у Східній Азії має обмежену геостратегічну глибину, дає Пекіну можливість проєктувати свою міць у відкритому морі. Ба більше, багато країн Східної Азії входять до економічної орбіти Китаю та підтримують хороші політичні відносини з Пекіном.

[ + – ] Китай є грізною багаторівневою силою

Сполучені Штати фактично визнають кожен раз більшу нерівність між Росією та Китаєм. Заступниця міністра оборони Кетлін Гікс нещодавно згадала Росію як "гостру загрозу", що означає, що "вона може бути гострою, короткостроковою та потенційно швидкоплиннішою". Китай же, навпаки, сприймається як "довгостроковий виклик", який може "застосувати всеосяжний набір засобів". Цією відмінністю не можна нехтувати. Москва, як і раніше, є ядерною загрозою і може тримати в страху союзників США в Східній Європі. Але вона не може порушити європейський баланс сил, не кажучи вже про глобальний. А ось Китай на це здатний. Одним словом, Сполучені Штати стикаються із проблемою балансу сил в Індо-Тихоокеанському регіоні та проблемою стабільності в Європі. Це ставить Індо-Тихий океан на вищий стратегічний рівень.

Можливо, ступінь взаємозалежності між Європою та Індо-Тихоокеанським регіоном сьогодні навіть вищий, ніж за часів холодної війни. Якби тоді Сполученим Штатам довелося більше вкладатися в Європу у відповідь на очікуване посилення радянської загрози, ризики, що виникають в інших регіонах, були б менш гострими. Зрештою, радянські ресурси також були обмежені, і перевага СРСР на користь Європи автоматично сковувала стратегічні можливості Москви у Східній Азії. Тому відчуття геостратегічного компромісу між обома регіонами та союзниками США не було таким гострим, як сьогодні.

Відповідні пріоритети

Підйом Китаю означає, що нинішній виклик більше нагадує Другу світову війну, коли США та їхні союзники стикалися з одночасними викликами різних суперників на різних театрах. На щастя, сьогодні європейський баланс не становить загрози. А проте перспектива ендемічної нестабільності в Східній Європі, що зберігається ризик для союзників США за договором, ядерний статус Росії та наявні зобов'язання Вашингтона говорять про те, що залучення США в Європі може виявитися вищим, ніж вимагають міркування балансу сил. Так, цей регіон залишиться для Вашингтона важливішим за будь-яке інше, крім Індо-Тихоокеанського. Однак ця важливість, найімовірніше, зменшуватиметься.

[ + – ] Китайські гіперзвукові ракети DF-17

На цьому етапі було б помилкою повністю переключатися на Китай, очікуючи, що європейські держави зможуть зберегти стримування та безпеку на континенті з обмеженою участю США. Війна в Україні демонструє, що політичне та військове лідерство США залишається центром тяжіння для будь-яких зусиль щодо підтримки європейської архітектури безпеки. Говорячи прямо, важко пояснити невдачі Росії в Україні без підтримки Києва з боку США. Занадто поспішний розворот, що веде до краху європейської архітектури безпеки, зрештою вимагатиме набагато більше стратегічних ресурсів та уваги в майбутньому.

Будь-яка життєздатна стратегія щодо стримування Росії вимагатиме постійної участі США в Європі, особливо якщо ми припустимо, що Росія зрештою переозброїться та відновиться. Однак перемога України дозволить зосередитись на таких факторах, як командування та контроль, вогневі засоби та ключові засоби забезпечення, що доповнить настільки необхідне нарощування власного оборонного потенціалу Європи та посилення ролі Європи в НАТО. Це дозволить Сполученим Штатам перекинути сили з Європи до Індо-Тихоокеанського регіону у разі кризи на Тайвані чи інших місцях. Попри твердження інших аналітиків, рішуче протидія російській загрозі та значне ослаблення російської могутності — найкращий спосіб забезпечити стійке перебалансування на користь США в Індо-Тихоокеанському регіоні. Це на користь не лише Європи чи Америки — союзники США в Індо-Тихоокеанському регіоні також стратегічно зацікавлені в успіху Вашингтона в Європі.

Про автора

Луїс Сімон — директор Центру безпеки, дипломатії та стратегії Брюссельської школи управління та директор брюссельського офісу Королівського інституту Елькано.

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