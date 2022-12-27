Володимир Путін та Сі Цзіньпін проведуть переговори до Нового року, — ЗМІ

Прес-секретар Кремля Дмитро Пєсков заявив, що дата переговорів вже відома, проте не став її називати.

Related video

Президент РФ Володимир Путін проведе переговори із головою КНР Сі Цзіньпіном. Вони підіб'ють підсумки 2022 року, про що написали російські "Відомості".

Повідомляється, що Путін, швидше за все, не особисто зустрічатиметься з Сі, а поговорить з ним у режимі відеоконференції.

Підтвердив зустріч президента країни-агресора та головою КНР та прессекретар Кремля Дмитро Пєсков. Він не став називати дати, проте заявив, що вона вже відома і про неї повідомлять пізніше.

Як розповів РосЗМІ директор Центру комплексних європейських та світових досліджень НДУ ВШЕ Василь Кашин, під час переговорів Путін та Сі Цзіньпін обговорюватимуть Північну Корею, Тайвань, а також розпочату Росією війну з Україною. Крім того, сторони обговорюватимуть економічну та енергетичну співпрацю.

Керівник Центру азіатсько-тихоокеанських досліджень ІСЕМО РАН Олександр Ломанов вважає, що Путін та Сі Цзіньпін обговорюватимуть політичну взаємодію.

Нагадаємо, що армія КНР направила 78 літаків, БПЛА та кораблів у зону ППО Тайваню. Серед китайського угруповання були винищувачі вітчизняного та російського виробництва, два безпілотники та літаки розвідки. Вони пройшли в районі Тайванської протоки.

Раніше Фокус писав, що у Китаї розповіли, як має закінчитися війна в Україні. Сі Цзіньпін під час практично всіх зустрічей із європейськими політиками наголошує, що офіційний Пекін виступає лише за дипломатичне врегулювання російсько-української війни.

Ще нагадаємо, що історик комунізму та розвитку громадянського суспільства в Центральній та Східній Європі Енн Епплбаум вважає, що, якби плану Путіна щодо захоплення України вдався, то РФ побудувала б на окупованих землях безліч концтаборів, НАТО довелося б готуватися до вторгнення Росії до Польщі. а Китай спробував би захопити Тайвань.