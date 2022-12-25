"Катастрофа та жах": історик розповіла, що було б зі світом, якби Росія захопила Україну

За словами експерта, РФ побудувала б в Україні безліч концтаборів, НАТО довелося б готуватися до вторгнення Росії до Польщі, а Китай спробував би захопити Тайвань.

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Якби російські війська змогли зайняти Київ за кілька днів, як це й планувалося, то президента України Володимира Зеленського та його дружину Олену було б убито. Про це написала історик комунізму та розвитку громадянського суспільства у Центральній та Східній Європі. Енн Епплбаум у своїй статті на The Atlantic.

За її словами, російські бойовики, найімовірніше, не помилували б навіть дітей. Якби Росія змогла здійснити свій первісний план, то Україна була б усіяна концтаборами та імпровізованими в'язницями для незгодних. Вона впевнена, що українська армія змогла запобігти великій кількості жахів.

"Українські книги були б вилучені зі шкіл та бібліотек. Українська мова була б пригнічена у всіх громадських місцях. Ще сотні тисяч українських дітей були б викрадені та вивезені до Росії", — написала Епплбаум.

Вона також зауважила, що у разі реалізації плану Кремля, російські солдати опинилися б на кордоні з Польщею, облаштовуючи там нові командні пункти. Тоді НАТО могло б поринути у справжній хаос. Усьому альянсу довелося б витрачати мільярди доларів на оборону і чекати на неминуче вторгнення з боку РФ.

Експерт написала, що біженці з України жили в таборах по всій Європі без надії повернутися додому. Економіка Молдови повністю впала б, країна була б включена в "російсько-білорусько-українську федерацію".

"Ця катастрофа не обмежилася б Європою. На іншому кінці світу китайські плани вторгнення на Тайвань реалізувалися б повним ходом, оскільки Пекін припустив би, що Америка, яка не бажає захищати європейського союзника, а тепер пов'язала в довгостроковій битві проти Росії, що осміліла, ніколи не буде щосили допомагати острову в Тихому океані», — написала історик.

Також Епплбаум згадала про Іран. На її думку, у Тегерані іранські мулли сміливо заявили б, що нарешті отримали ядерну зброю. Від Венесуели до Зімбабве та М'янми диктатури по всьому світу посилили б свої режими та посилили переслідування опонентів.

"Але нічого цього не сталося. Тому що Зеленський залишився у Києві, заявивши, що йому потрібні "боєприпаси, а не евакуація"; тому що українські солдати відбили першу російську атаку на Київ", — написала історик.

Раніше Фокус писав, що віце-президент Єврокомісії передрік Путіну та РФ сумне майбутнє. За словами Франса Тіммерманса, російський президент, як і Адольф Гітлер у 1943 році, вже зазнав поразки. Однак він ще здатний значно дестабілізувати ситуацію в Україні.