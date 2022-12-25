"Катастрофа и ужас": историк рассказала, что было бы с миром, если бы Россия захватила Украину

По словам эксперта, РФ построила бы в Украине множество концлагерей, НАТО бы пришлось готовиться к вторжению России в Польшу, а Китай попытался бы захватить Тайвань.

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Если бы российские войска смогли занять Киев за несколько дней, как это и планировалось, то президент Украины Владимир Зеленский и его супруга Елена были бы убиты. Об этом написала историк коммунизма и развитии гражданского общества в Центральной и Восточной Европе. Энн Эпплбаум в своей статье на The Atlantic.

По ее словам, российские боевики, скорее всего, не пощадили бы даже детей. Если бы Россия смогла осуществить свой первоначальный план, то Украина была бы усеяна концлагерями и импровизированными тюрьмами для неугодных. Она уверена, что украинская армия смогла предотвратить большое количество ужасов.

"Украинские книги были бы изъяты из школ и библиотек. Украинский язык был бы подавлен во всех общественных местах. Еще сотни тысяч украинских детей были бы похищены и вывезены в Россию", — написала Эпплбаум.

Она также отметила, что в случае реализации плана Кремля, российские солдаты оказались бы на границе с Польшей, обустраивая там новые командные пункты. Тогда НАТО могло бы погрузиться в настоящий хаос. Всему альянсу пришлось бы тратить миллиарды долларов на оборону и ожидать неизбежного вторжения со стороны РФ.

Эксперт написала, что беженцы из Украины жили бы в лагерях по всей Европе без надежды вернуться домой. Экономика Молдовы полностью бы рухнула, страна была бы включена в "российско-белорусско-украинскую федерацию".

"Эта катастрофа не ограничилась бы Европой. На другом конце света китайские планы вторжения на Тайвань реализовались бы полным ходом, так как Пекин предположил бы, что Америка, не желающая защищать европейского союзника, а теперь полностью увязшая в долгосрочной битве против осмелевшей России, никогда не станет изо всех сил помогать острову в Тихом океане", — написала историк.

Также Эпплбаум вспомнила про Иран. По ее мнению, в Тегеране иранские муллы смело заявили бы, что наконец-то получили ядерное оружие. От Венесуэлы до Зимбабве и Мьянмы диктатуры по всему миру ужесточили бы свои режимы и усилили преследование оппонентов.

"Но ничего этого не произошло. Потому что Зеленский остался в Киеве, заявив, что ему нужны "боеприпасы, а не эвакуация"; потому что украинские солдаты отразили первую российскую атаку на Киев", — написала историк.

Ранее Фокус писал, что вице-президент Еврокомиссии предрек Путину и РФ печальное будущее. По словам Франса Тиммерманса, российский президент, как и Адольф Гитлер в 1943 году, уже потерпел поражение. Однако он еще способен значительно дестабилизировать обстановку в Украине.