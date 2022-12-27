Владимир Путин и Си Цзиньпин проведут переговоры до Нового года, — СМИ

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что дата переговоров уже известна, однако не стал ее называть.

Related video

Президент РФ Владимир Путин проведет переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином. Они подведут итоги 2022 года, о чем написали российские "Ведомости".

Сообщается, что Путин, скорее всего, не будет лично встречаться с Си, а поговорит с ним в режиме видеоконференции.

Подтвердил встречу президента страны-агрессора и главой КНР и пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. Он не стал называть даты, однако заявил, что она уже известна и о ней сообщат позже.

Как рассказал РосСМИ директор Центра комплексных европейских и мировых исследований НИУ ВШЭ Василий Кашин, во время переговоров Путин и Си Цзиньпин будут обсуждать Северную Корею, Тайвань, а также начатую Россией войну с Украиной. Кроме того, стороны будут обсуждать экономическое и энергетическое сотрудничество.

Руководитель Центра азиатско-тихоокеанских исследований ИМЭМО РАН Александр Ломанов считает, что Путин и Си Цзиньпин будут обсуждать политическое взаимодействие.

Напомним, что армия КНР направила 78 самолетов, БПЛА и кораблей в зону ПВО Тайваня. Среди китайской группировки были истребители отечественного и российского производства, два беспилотника и самолеты разведки. Они прошли в районе Тайваньского пролива.

Ранее Фокус писал, что в Китае рассказали, как должна закончиться война в Украине. Си Цзиньпин во время практически всех встреч с европейскими политиками подчеркивает, что официальный Пекин выступает только за дипломатическое урегулирование российско-украинской войны.

Еще напомним, что историк коммунизма и развитии гражданского общества в Центральной и Восточной Европе Энн Эпплбаум считает, что, если бы плану Путина по захвату Украины удался, то РФ построила бы на оккупированных землях множество концлагерей, НАТО бы пришлось готовиться к вторжению России в Польшу, а Китай попытался бы захватить Тайвань.