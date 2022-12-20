Приверженцы мира: в Китае рассказали, как должна закончиться война в Украине

Си Цзиньпин во время практически всех встреч с европейскими политиками подчеркивает, что официальный Пекин выступает только за дипломатическое урегулирование российско-украинской войны.

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Председатель КНР Си Цзиньпин официально выразил свое мнение по поводу российско-украинской войны и гипотетических мирных переговоров двух стран. Об этом китайский лидер заявил в эфире Центрального телевидения Китая.

"Китай твердо привержен позиции содействия переговорам о мире", — сказал Си Цзиньпин.

Он также выразил мнение, что затягивание войны в Украине не соответствует интересам ни одной из сторон, которые в ней участвуют.

Этот же месседж Си Цзиньпин озвучил и в телефонном разговоре с немецким президентом Франком-Вальтером Штайнмайером. Он подчеркнул, что официальный Пекин выступает за создание прочного мира и долгосрочной стабильности в Европе.

Заметим, что в начале декабря лидер КНР уже делал заявление по поводу войны в Украине. Тогда он заявил о том, что необходимо предотвратить эскалацию боевых действий в Украине и таким образом минимизировать побочные эффекты российско-украинской войны для мира.

Он также добавил, что Пекин поддерживает роль Евросоюза как посредника в будущих переговорах о мире.

Ранее Фокус писал о том, как поменялись планы КНР по поводу Тайваня после фактического провала российского президента Владимира Путина в Украине. Военные аналитики говорят о том, что сценарии конфликтов, которые раньше казались немыслимыми, стали пугающей реальностью.

Кроме того, аналитик США по нацбезопасности выразил гипотезу, что Китай может захватить Дальний Восток РФ вместо Тайваня. На фоне ослабления России, Китай может попробовать захватить восточные регионы РФ, где проживают сотни тысяч этнических китайцев.