Китай может захватить Дальний Восток РФ вместо Тайваня, – аналитик США по нацбезопасности

Россия близка к фиаско во вторжении в Украину, у них недостаточно сил. На этом фоне власть Си Цзиньпина только усиливается, что может разгулять аппетит Пекину до самого Владивостока.

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Китайский лидер Си Цзиньпин после завершения съезда коммунистической партии стал сильнее, чем когда-либо. На фоне ослабления России, Китай может попробовать захватить восточные регионы РФ, где проживают сотни тысяч этнических китайцев. Об этом сообщает Крейг Хупер в колонке для Forbes.

После переизбрания на третий срок Си Цзиньпина, на Западе стали опасаться, что на такой прочной основе Китай может попробовать захватить Тайвань силой. Однако по мнению аналитика, эти опасения преувеличены. Реальным территориальным искушением для КНР может быть север — Дальний Восток России. На этой территории проживают сотни тысяч этнических китайцев. Сейчас РФ ослаблена войной и диктатурой.

Конфликт РФ и Китая в регионе годами разжигают слухи о захватнических планах Пекина. Население России сокращается, граница длиной в 2615 км достаточно редкая, а население Китая только возрастает. Из-за этого есть все предпосылки для неожиданного обострения ситуации между РФ и Китаем.

В преддверии фиаско России в Украине Пекин и Москва заявили о "безграничной дружбе". Но обе страны знают, что договоры о дружбе — штука хрупкая. Менее чем через два десятилетия после того, как Китай и Советский Союз подписали свой последний договор о дружбе, две страны вступили в острую серию пограничных столкновений.

Поскольку военная репутация России подорвана, а российская армия вынуждена выпрашивать припасы у Ирана и разношерстной группы бывших советских республик, в обычном российском арсенале мало что осталось для сдерживания китайской военной агрессии.

Тайвань — это очевидная цель китайской территориальной экспансии, однако это непростая цель. Китай относится к Тайваню как к мятежной провинции, а остров независимым государством. Здравый смысл предполагает, что китайский удар по Тайвани вероятнейшие. Однако заявление Китая пока имеют больше шума.

История конфликта КНР и РФ

Как пишет Хупер, оснований для пересмотра общих границ у сторон более чем достаточно. За территории страны сражались на протяжении столетий. Официальное разрешение конфликта завершилось только в 2008 году. Теперь же Китай может требовать возращения Владивостока и около 37 тысяч квадратных километров вместе с ним. До 1860 года эта территория была китайской. Несмотря на соглашения, в которых говорится, что все нерешенные вопросы урегулированы, Китай по-прежнему сохраняет открытыми все свои экспансионистские варианты.

Получение плацдарма к северу от Полярного круга позволяет Китаю официально претендовать на статус арктической, если не полярной, державы. Также автор упоминает переселение украинцев на Дальний восток. Это может еще больше ухудшить социальную однородность в экономически слабом регионе. А Китай в свою очередь получит землю богатой на природные ресурсы.

Напомним, американский адмирал Гилдей заявил, что Штаты должны быть готовы к вторжению Китая на Тайвань в 2022 году.

Политолог Виктор Небоженко в колонке отметил, что Си Цзиньпин начинает перестройку для противостояния Китаю.