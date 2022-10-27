Китай може захопити Далекий Схід РФ замість Тайваню, — аналітик США з нацбезпеки

Росія близька до фіаско у вторгненні в Україну, вони не мають сил. На цьому фоні влада Сі Цзіньпіна лише посилюється, що може розгуляти апетит Пекіна до Владивостока.

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Китайський лідер Сі Цзіньпін після завершення з'їзду комуністичної партії став сильнішим, ніж будь-коли. На тлі ослаблення Росії Китай може спробувати захопити східні регіони РФ, де проживають сотні тисяч етнічних китайців. Про це повідомляє Крейг Гупер у колонці для Forbes.

Після переобрання на третій термін Сі Цзіньпіна на Заході почали побоюватися, що на такій міцній основі Китай може спробувати захопити Тайвань силою. Однак, на думку аналітика, ці побоювання перебільшені. Реальною територіальною спокусою для КНР може бути північ — Далекий Схід Росії. На цій території мешкають сотні тисяч етнічних китайців. Наразі РФ ослаблена війною та диктатурою.

Конфлікт РФ і Китаю в регіоні роками розпалюють чутки про загарбницькі плани Пекіна. Населення Росії скорочується, межа завдовжки 2615 км досить рідка, а населення Китаю лише зростає. Через це є всі передумови для несподіваного загострення ситуації між РФ і Китаєм.

Напередодні фіаско Росії в Україні Пекін і Москва заявили про "безмежну дружбу". Але обидві країни знають, що договори про дружбу — це тендітна штука. Менш як за два десятиліття після того, як Китай і Радянський Союз підписали свій останній договір про дружбу, дві країни вступили в гостру серію прикордонних зіткнень.

Оскільки військову репутацію Росії підірвали, а російська армія змушена випрошувати припаси в Ірану та різношерстої групи колишніх радянських республік, у звичайному російському арсеналі мало що залишилося для стримування китайської військової агресії.

Тайвань — це очевидна ціль китайської територіальної експансії, проте це непроста ціль. Китай ставиться до Тайваню як до бунтівної провінції, а острів вважає себе незалежною державою. Здоровий глузд припускає, що китайський удар по Тайваню найімовірніший. Проте заяви Китаю поки що мають більше галасу.

Історія конфлікту КНР і РФ

Як пише Гупер, підстав для перегляду спільних кордонів у сторін більш ніж достатньо. За території країни воювали протягом століть. Офіційнє вирішення конфлікту завершилося лише у 2008 році. Тепер Китай може вимагати повернення Владивостока та близько 37 тисяч квадратних кілометрів разом із ним. До 1860 року ця територія була китайською. Незважаючи на угоди, де йдеться, що всі невирішені питання врегульовані, Китай, як і раніше, зберігає відкритими всі свої експансіоністські варіанти.

Отримання плацдарму на північ від Полярного кола дозволяє Китаю офіційно претендувати на статус арктичної, якщо не полярної держави. Також автор згадує переселення українців на Далекий схід. Це може ще більше погіршити соціальну однорідність економічно слабкому регіоні. А Китай, зі свого боку. отримає землю, багату на природні ресурси.

Нагадаємо, американський адмірал Гілдей заявив, що Штати мають бути готові до вторгнення Китаю на Тайвань у 2022 році.

Політолог Віктор Небоженко в колонці зазначив, що Сі Цзіньпін починає розбудову для протистояння Китаю.