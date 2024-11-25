США лідирують у галузі штучного інтелекту, легко обігнавши Китай

Про лідерство США стало відомо з нового рейтингу Стенфордського університету.

США є світовим лідером у розробці технологій штучного інтелекту, перевершуючи Китай у дослідженнях та інших важливих показниках інновацій у сфері ШІ. Про це пише TechExplore.

Немає однозначного способу оцінити світове лідерство в галузі ШІ, але дослідники Стенфордського університету зробили спробу, вимірявши "активність" галузі ШІ за різними параметрами: від обсягу досліджень та інвестицій до того, наскільки відповідально технологія використовується для запобігання шкоди.

"Розрив насправді збільшується" між США і Китаєм, сказав комп'ютерний вчений Рей Перро, директор керівного комітету, який керує індексом ШІ Стенфорда. "США інвестують набагато більше, принаймні, на рівні створення та фінансування фірм".

Інститут антропоцентричного штучного інтелекту при Каліфорнійському університеті, пов'язаний із технологічною галуззю Кремнієвої долини, опублікував звіт у четвер, коли цього тижня в Сан-Франциско зустрілися представники уряду США і кількох союзників, що займаються питаннями АІ, щоб обмінятися думками щодо заходів безпеки у сфері АІ.

Ось які країни увійшли до десятки найкращих:

Сполучені Штати

США посідають перше місце в списку Стенфорда і незмінно утримують цю позицію з 2018 року, коли вони обігнали Китай. Згідно зі звітом, вони значно випередили Китай за приватними інвестиціями в ШІ, які торік у США становили 67,2 млрд доларів порівняно з 7,8 млрд доларів у Китаї. Вони також лідирують за публікацією відповідальних досліджень ШІ.

Не дивно, що батьківщина комерційних гігантів ШІ, таких як Google і Meta, поряд з відносними новачками, такими як OpenAI і Anthropic, створила багато помітних моделей ШІ, які вплинули на те, як ця технологія розробляється і застосовується. США також отримують деякі бали за те, що мають низку законів, пов'язаних із ШІ, хоча Конгрес ще не ухвалив жодних широких правил ШІ.

Об'єднані Арабські Емірати

Навмисна увага ОАЕ до ШІ, схоже, окупилася в п'ятому місці близькосхідної країни. Це одне з найкращих місць для інвестицій у ШІ. Раніше цього року Microsoft заявила, що інвестує 1,5 мільярда доларів в технологічну фірму G42, яка базується в ОАЕ і якою опікується впливовий радник з національної безпеки країни. G42, що базується в Абу-Дабі, управляє центрами обробки даних і створила те, що вважається провідною у світі арабомовною моделлю ШІ, відомою як Jais.

Решта 10 найкращих

Замикає десятку лідерів Франція на 6-му місці, за нею йдуть Південна Корея, Німеччина, Японія і Сінгапур. Франція, батьківщина популярного стартапу в галузі ШІ Mistral, посіла високе місце в політиці та управлінні ШІ. І вона, і Німеччина є частиною нового всеосяжного Закону Європейського Союзу про ШІ, який встановлює заходи безпеки для низки застосунків ШІ залежно від того, наскільки вони ризиковані. ЄС також слідує за США в розробці плану з розширення виробництва напівпровідників у рамках блоку.

Нагадаємо, що раніше повідомлялося, що вчені розробили застосунок, який за допомогою ШІ нібито здатен розпізнати звуки свиней і попереджати фермерів про негативні емоції тварин.