США лидируют в области искусственного интеллекта, легко обогнав Китай

О лидерстве США стало известно из нового рейтинга Стэнфордского университета.

США являются мировым лидером в разработке технологий искусственного интеллекта, превосходя Китай в исследованиях и других важных показателях инноваций в области ИИ. Об этом пишет TechExplore.

Не существует однозначного способа оценить мировое лидерство в области ИИ, но исследователи Стэнфордского университета предприняли попытку, измерив «активность» отрасли ИИ по различным параметрам: от объема исследований и инвестиций до того, насколько ответственно технология используется для предотвращения вреда.

«Разрыв на самом деле увеличивается» между США и Китаем, сказал компьютерный ученый Рэй Перро, директор руководящего комитета, который управляет индексом ИИ Стэнфорда. «США инвестируют гораздо больше, по крайней мере, на уровне создания и финансирования фирм».

Институт антропоцентричного искусственного интеллекта при Калифорнийском университете, связанный с технологической отраслью Кремниевой долины, опубликовал отчет в четверг, когда на этой неделе в Сан-Франциско встретились представители правительства США и нескольких союзников, занимающиеся вопросами ИИ, чтобы обменяться мнениями о мерах безопасности в сфере ИИ.

Вот какие страны вошли в десятку лучших:

Соединенные Штаты

США занимают первое место в списке Стэнфорда и неизменно удерживают эту позицию с 2018 года, когда они обогнали Китай. Согласно отчету, они значительно опередили Китай по частным инвестициям в ИИ, которые в прошлом году в США составили 67,2 млрд долларов по сравнению с 7,8 млрд долларов в Китае. Они также лидируют по публикации ответственных исследований ИИ.

Неудивительно, что родина коммерческих гигантов ИИ, таких как Google и Meta, наряду с относительными новичками, такими как OpenAI и Anthropic, создала много заметных моделей ИИ, которые повлияли на то, как эта технология разрабатывается и применяется. США также получают некоторые баллы за то, что имеют ряд законов, связанных с ИИ, хотя Конгресс еще не принял никаких широких правил ИИ.

Объединенные Арабские Эмираты

Преднамеренное внимание ОАЭ к ИИ, похоже, окупилось в пятом месте ближневосточной страны. Это одно из лучших мест для инвестиций в ИИ. Ранее в этом году Microsoft заявила, что инвестирует 1,5 миллиарда долларов в базирующуюся в ОАЭ технологическую фирму G42, которую курирует влиятельный советник по национальной безопасности страны. Базирующаяся в Абу-Даби, G42 управляет центрами обработки данных и создала то, что считается ведущей в мире арабоязычной моделью ИИ, известной как Jais.

Остальные 10 лучших

Замыкает десятку лидеров Франция на 6-м месте, за ней следуют Южная Корея, Германия, Япония и Сингапур. Франция, родина популярного стартапа в области ИИ Mistral, заняла высокое место в политике и управлении ИИ. И она, и Германия являются частью нового всеобъемлющего Закона Европейского союза об ИИ, который устанавливает меры безопасности для ряда приложений ИИ в зависимости от того, насколько они рискованны. ЕС также следует за США в разработке плана по расширению производства полупроводников в рамках блока.

Напомним, что ранее сообщалось, что ученые разработали приложение, которое с помощью ИИ якобы способно распознать звуки свиней и предупреждать фермеров о негативных эмоциях животных.