Китай починає перебудову. Сі Цзіньпін проти Росії та Заходу

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Путінська Росія через розв'язану з Україною криваву війну теж намагається відірватися від Заходу, покарати Європу і США та здійснити мілітарно-консервативну перебудову. Цим Китай і Росія дуже схожі одне на одного й прагнутимуть співпрацювати проти Заходу. Їх об'єднує спроба дистанціюватися від Заходу, змінити світовий порядок на свою користь, а також агресивність та ескалація свого впливу на весь світ. Обидва політичні режими — Китаю та Росії — будують свою зовнішню і внутрішню політику на персональному авторитаризмі — вождизмі. Але є дві важливі відмінності між Китаєм і Росією.

Перше. Китай не прагне відокремитися, ізолюватися від Заходу та решти світу, а навпаки. Однак замість західної концепції глобалізму та кризового капіталізму Китай проголошує концепцію "спільноти єдиної долі людства" на чолі з Китаєм. У той час, як путінська Росія чисто по-сталінськи готова здійснювати авторитарну військову модернізацію країни в умовах жорстких західних санкцій, війни з Україною та міжнародної ізоляції агресора. Такий "друг Китаю" не підходить Пекіну, але він чудово грає роль слуги, провокатора, дестабілізатора миру, агресора чи проксі-сили Китаю у боротьбі за світове панування.

Так, путінська Росія страшенно зганьбилася в Україні, показавши свою військово-політичну слабкість, і перетворилася на світового ізгоя, але іншого такого друга в Китаю не буде. Іран або Північна Корея не береться до уваги, хоча і вони будуть корисні.

Друга дуже важлива відмінність між Росією і Китаєм. Путін мріє реанімувати російську імперію як "в'язницю народів" 21 століття, зокрема російського та українського. А Китай після 20-го з'їзду КПК на основі єдиної китайської нації відкрито став на шлях створення сильної націонал-соціалістичної держави, якій гостро не вистачає життєвого простору в Азії.

Отже, західна цивілізація має два шляхи виживання в 21 столітті. Перший — завдяки мужній Україні перемогти путінську Росію, надірвати її, позбавити імперських інтенцій і приєднати до антикитайської коаліції. Ось чому Захід так завзято прагне до зміни режиму особистої влади Путіна, але не до розвалу Росії внаслідок програшу війни Україні. Другий шлях — Заходу вдасться нацькувати могутній, націоналістичний Китай з постпутінінською, слабо імперською Росією, якій доведеться допомагати, як зараз Україні, проти агресії Китаю на Далекому Сході.

Одного разу такий геополітичний фокус уже вийшов, коли західним країнам вдалося нацькувати фашистську Німеччину зі сталінською імперією-СРСР. Зрештою на багато десятиліть виграв євроатлантичний Захід, а програли СРСР та Німеччина.

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