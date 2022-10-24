"Брудна бомба" Путіна. Кремль готовий до атаки за допомогою зброї масового ураження

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Мережа вже наповнена не лише "новинами", чутками, а й величезною "аналітикою", де російській публіці в фарбах описують, як усе відбуватиметься та навіщо підступній Україні цей жахливий акт.

Якщо вибудувати "аргументи" розпропагандистів у якусь послідовність, то виходить таке: Україна отримала від Заходу "брудну бомбу", щоб таємно (!) застосувати її з метою обману цього ж Заходу (!!!) та розкручування звинувачень Росії в тероризмі та втягування світу в ядерну війну. Але є й інший "погляд": Україна в таємниці від Заходу сама зробила "брудну бомбу" (де зробила — називають 5-6 точок) і готується її застосувати, щоб приховати проблеми на фронті, про які Захід знає (!), та спровокувати ескалацію.

Загалом, Захід усе знає, але ухвалили рішення обдурити його найцинічнішим чином.

Поки що залишається незрозумілим, де Україна збирається застосувати "брудну бомбу" та чим ця "бомба" є. Мабуть, у росмедіа прийшла досить загальна рознарядка забити інформпростір рандомним набором слів зі згадкою "брудної бомби", а в іншому можна проявити свободу творчості.

Навіщо ця істерика? Декілька шарів, які дозволять розігрувати ситуацію в потрібному напрямку.

Перше. Росія завжди використовує тактику превентивного звинувачення жертви у своєму злочині. Перш, ніж скоїти якесь злодіяння, вони завжди дзеркально звинувачують нас. У цьому випадку градус звинувачень досить високий.

Ніхто не повірить, що Україна здатна застосувати справжню ядерну зброю, тому вводиться якийсь сурогат. Він задирає планку можливих злочинів РФ максимально високо. На цьому фоні умовний підрив дамби Каховської ГЕС уже не матиме вигляд чогось визначного.

Друге. Успіхів на фронті Кремль не має. Ситуація на Херсонщині погіршується. Поки що командування росармії перекидає на правий берег війська, збільшуючи масштаб майбутньої братської могили своїх солдатів. Але незабаром їм знадобиться правдоподібне пояснення "непростого рішення" — втечі на лівий берег. І зараз вони створюють простір для деескалації — мовляв, врятували людей і попередили ядерну війну, але ми все повернемо!

Третє. Набирає хід історія з визнанням РФ державою-терористом. Кремлю терміново необхідно зламати цю тенденцію, показавши, що Україна нітрохи не краща, розфокусувати увагу. Необов'язково за цим будуть якісь дії, але є очевидна спроба сформувати лінію "незрозуміло, хто з них там більший терорист".

На Заході все менше тих, хто ведеться на такі вкидання, але поки що вони є. Головне — ми зуміли донести основний аргумент: це наша земля, ми — останні, хто зацікавлений завдавати їй довготривалої шкоди. Навпаки, дайте нам усе, щоб швидше вигнати російську орду. Отже, ці фокуси спрацюють в основному в Росії. Незабаром побачимо, у який бік розвиватимуть цей сюжет.

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