"Діамантовий холостяк" обдурив трьох самотніх жінок, щоб вразити свою справжню кохану

Чоловік уже визнав провину, але стверджує, що жертви самі хотіли зустрічатися з ним й були готові добровільно перераховувати гроші.

Чоловіка з Китаю ув'язнили за те, що він виманив у трьох самотніх жінок 540 тисяч юанів (близько 3 млн грн) й спустив ці гроші на свою "справжню кохану", якій представився "діамантовим холостяком" й робив щедрі подарунки. Про це пише видання The Paper Media.

Підозрюваного, який фігурує у матеріалах кримінальної справи як Ван, заарештувала поліція в провінції Шеньсі, що на північному заході Китаю. Він уже визнав провину, але стверджує, що жертви самі хотіли зустрічатися з ним й були готові добровільно перераховувати гроші.

Повідомляється, що наприкінці минулого року місцева мешканка повідомила правоохоронцям, що Ван, з яким вона зустрічалася упродовж кількох місяців, позичив у неї гроші під вигаданим приводом. Зокрема, чоловік казав, що його сестра хвора на рак. Також він начебто був змушений оплачувати медичні рахунки через проблеми з нирками, при цьому мріяв про придбання електровелосипеда і мобільного телефона.

Коли жінка попросила повернути гроші, Ван неодноразово відкладав виплату, посилаючись на різні причини, а потім просто зник. Згодом поліція з'ясувала, що жертвами аналогічної афери стали ще дві жінки близько 30 років — обидві були одинокими.

Китайця ув'язнили за те, що він виманив у трьох самотніх жінок 540 тисяч юанів Фото: Jiupai News

Як показало розслідування, цей китаєць видавав себе за заможного бізнесмена, хоча насправді був трудовим мігрантом з низьким рівнем доходу — без машини та власного будинку. Здобуті нечесним шляхом гроші він витрачав на іншу жінку — Ченг, купуючи для неї предмети розкоші та беручи її з собою у подорожі. Жертви злочину, своєю чергою, вичерпали не тільки свої заощадження, але й позичили у родичів та на онлайн-платформах.

Китайський суд засудив Вана до восьми років і трьох місяців ув'язнення й оштрафував на 50 тисяч юанів (286 тис. грн). Чоловік написав листа з вибаченнями трьом своїм жертвам, пообіцявши наполегливо працювати, аби повернути гроші після звільнення з в'язниці.

До слова, це уже далеко не перша подібна історія. Раніше Фокус писав, що 27-річна Меган Кларк з острова Вайт (Велика Британія) за два місяці до весілля несподівано з’ясувала, що вся біографія її нареченого, "лорда" Берті Андервуда, насправді абсолютна вигадка. На перше спільне Різдво коханий зробив Меган пропозицію, подарувавши діамантову каблучку від Cartier, яка виявилась підробкою.

А от Наталі Делер та її чоловік Колін, які перебувають у шлюбі з 2020 року, випадково побачили себе на спільному фото, зробленому ще у дитячому садку. Вони обоє виросли у Фресно (Каліфорнія, США), але їхні шляхи не перетиналися до коледжу. Принаймні, вони довго так думали.