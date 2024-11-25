"Бриллиантовый холостяк" обманул трех одиноких женщин, чтобы поразить свою настоящую возлюбленную

Мужчина уже признал вину, но утверждает, что жертвы сами хотели встречаться с ним и были готовы добровольно перечислять деньги.

Мужчину из Китая посадили за то, что он выманил у трех одиноких женщин 540 тысяч юаней (около 3 млн грн) и спустил эти деньги на свою "настоящую возлюбленную", которой представился "бриллиантовым холостяком" и делал щедрые подарки. Об этом пишет издание The Paper Media.

Подозреваемого, который фигурирует в материалах уголовного дела как Ван, арестовала полиция в провинции Шэньси, что на северо-западе Китая. Он уже признал вину, но утверждает, что жертвы сами хотели встречаться с ним и были готовы добровольно перечислять деньги.

Сообщается, что в конце прошлого года местная жительница сообщила правоохранителям, что Ван, с которым она встречалась на протяжении нескольких месяцев, занял у нее деньги под вымышленным предлогом. В частности, мужчина говорил, что его сестра больна раком. Также он якобы был вынужден оплачивать медицинские счета из-за проблем с почками, при этом мечтал о приобретении электровелосипеда и мобильного телефона.

Когда женщина попросила вернуть деньги, Ван неоднократно откладывал выплату, ссылаясь на разные причины, а потом просто исчез. Позже полиция выяснила, что жертвами аналогичной аферы стали еще две женщины около 30 лет — обе были одинокими.

Китайца посадили за то, что он выманил у трех одиноких женщин 540 тысяч юаней Фото: Jiupai News

Как показало расследование, этот китаец выдавал себя за состоятельного бизнесмена, хотя на самом деле был трудовым мигрантом с низким уровнем дохода — без машины и собственного дома. Добытые нечестным путем деньги он тратил на другую женщину — Ченг, покупая для нее предметы роскоши и беря ее с собой в путешествия. Жертвы преступления, в свою очередь, исчерпали не только свои сбережения, но и заняли у родственников и на онлайн-платформах.

Китайский суд приговорил Вана к восьми годам и трем месяцам заключения и оштрафовал на 50 тысяч юаней (286 тыс. грн). Мужчина написал письмо с извинениями трем своим жертвам, пообещав упорно работать, чтобы вернуть деньги после освобождения из тюрьмы.

К слову, это уже далеко не первая подобная история. Ранее Фокус писал, что 27-летняя Меган Кларк с острова Уайт (Великобритания) за два месяца до свадьбы неожиданно выяснила, что вся биография ее жениха, "лорда" Берти Андервуда, на самом деле абсолютная выдумка. На первое совместное Рождество возлюбленный сделал Меган предложение, подарив бриллиантовое кольцо от Cartier, которое оказалось подделкой.

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