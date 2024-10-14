"Разведенная" в детсаду пара спустя десятилетия снова встретилась и создала семью (фото)

Муж и жена из США через 10 лет романтических отношений узнали, что были знакомы в детстве, но забыли друг о друге.

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Натали Делер и ее муж Колин, состоящие в браке с 2020 года, случайно увидели себя на совместном фото, сделанном еще в детском саду. Они оба выросли во Фресно (Калифорния, США), но их пути не пересекались до колледжа. По крайней мере, они долго так думали.

"Мы ходили в разные школы, но учились в одном колледже в Южной Калифорнии. Там и познакомились, сдружились и позже начали встречаться. Потом выяснилось, что наши родители живут менее чем в трех милях друг от друга и имеют общих друзей. Мир очень тесный!" — рассказывает Натали на своей странице в TikTok.

Пара была в одном детском саду Фото: Natalie DeLaere

Недавно мама Колина привезла сыну коробку с вещами, которые она нашла на чердаке, готовясь к переезду. Среди прочего там была его фотография из детского сада — на этом снимке мальчик стоял рядом со своей будущей женой.

"Это было, честно говоря, сюрреалистично и смешно! Мы не можем поверить, что понадобилось 10 лет, чтобы узнать правду. Раньше думали, что впервые встретились, когда нам было по 18 лет. Тогда мы очень быстро влюбились друг в друга и начали мечтать о совместном будущем. Это безумие. Пришлось поехать в колледж, чтобы встретить любовь всей моей жизни, которая на самом деле жила по соседству. Это делает историю нашей любви еще более особенной и заставляет думать о том, что родственные души всегда связаны между собой", — добавляет Делер.

Натали и Колин встретились спустя годы и обручились Фото: Natalie DeLaere

По ее словам, эта история станет их семейной легендой.

Напомним, ранее Фокус писал, что суд в Китае отказал супругам в разводе, несмотря на то, что муж был обвинен в домашнем насилии и во время рассмотрения дела вынес жену из зала суда.

А вот 37-летняя Селина в течение 10 лет была замужем за 44-летним Джозефом и родила ему троих детей, а потом с помощью ДНК-теста узнала, что возлюбленный является ее двоюродным братом.