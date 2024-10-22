"Жила как в сказке": за два месяца до свадьбы женщина узнала, что ее жениха не существует (фото)

На первое совместное Рождество возлюбленный сделал Меган предложение, подарив бриллиантовое кольцо от Cartier, которое оказалось подделкой.

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27-летняя Меган Кларк с острова Уайт (Великобритания) за два месяца до свадьбы неожиданно выяснила, что вся биография ее жениха, "лорда" Берти Андервуда, на самом деле абсолютная выдумка. Об истории несчастной любви женщина рассказала журналистам издания Metro.

По словам британки, все начиналось "как в сказке": она регулярно получала цветы, дорогие подарки, проводила с любимым роскошные вечера в Лондоне и каталась с ним на Bentley.

"Он был очаровательным, добрым, внимательным, любящим. Настоящим джентльменом", — вспоминает Меган, которая впоследствии переехала к своему бойфренду, живущему в трехэтажном доме на берегу моря.

Предлагал титул леди

На первое совместное Рождество любимый сделал женщине предложение, подарив бриллиантовое кольцо от Cartier (позже выяснилось, что это подделка). Также сказал, что она может получить титул леди, если этого пожелает.

Впрочем, после 18 месяцев совместной жизни все пошло наперекосяк. Когда паре начали приходить письма, адресованные другим людям, у Меган появились вопросы. Мужчина сначала отмахивался, уверяя, что корреспонденция поступала предыдущим арендаторам.

Меган регулярно получала цветы, дорогие подарки, проводила с любимым роскошные вечера в Лондоне Фото: Channel 4

Кларк решила провести собственное расследование: она начала искать информацию в интернете и узнала, что ее любимого "Берти" на самом деле звали Роберт Мадейски — он имел несколько судимостей за мошенничество.

Романтическая афера

По словам правоохранителей, эта романтическая афера предусматривает, что мошенник прилагает все усилия, чтобы завоевать доверие своей жертвы и убедить ее в том, что они находятся в настоящих отношениях.

Национальное бюро разведки мошенничества в Великобритании сообщает, что количество таких случаев выросло на 8,4% по сравнению с прошлым годом.

"Романтическое мошенничество — это преступление, о котором очень редко сообщают. Нет ничего постыдного в том, чтобы рассказать свою историю, ведь именно благодаря такому обмену информацией мы сможем узнать об используемой тактике и поймать виновных", — говорит детектив Оливер Литтл.

Жертвы мошенника

Меган решила написать о своем опыте в социальных сетях, чтобы предостеречь других людей от подобных ошибок. Позже женщина получила сообщения от других жертв, которые рассказали, что также имели романтические отношения с Робертом.

"Каждый человек, с которым он это делал, был другим. Нет никакой закономерности относительно типа, пола или возраста. То есть между ними никогда не было настоящих чувств. Думаю, что это такой человек, который по-настоящему не может никого полюбить", — подытожила Меган.

Роберт Мадейски занимается мошенничеством Фото: Channel 4

Напомним, ранее Фокус писал, что Натали Делер и ее муж Колин, которые состоят в браке с 2020 года, случайно увидели себя на совместном фото, сделанном еще в детском саду. Они оба выросли во Фресно (Калифорния, США), но их пути не пересекались до колледжа. По крайней мере, они долго так думали.

Кроме того, один пользователь Reddit, который не назвал своего имени, рассказал на форуме, что случайно узнал об измене любимой, когда нашел в своем гардеробе вещи, принадлежавшие незнакомцу.