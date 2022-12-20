Вторжение Китая на Тайвань: как поменялись планы Си после провала Путина в Украине

За последний год опасения, что в Тайваньском проливе может разразиться война, обострились – во многом из-за шока от вторжения России в Украину. Сценарии конфликтов, которые раньше казались немыслимыми, стали пугающей реальностью. Комментаторы предупреждают, что у Пекина может возникнуть искушение последовать примеру Москвы и напасть на соседа, на которого он давно точит зуб. Но…

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Американские военачальники выступили с мрачными предупреждениями о возможности такого нападения в ближайшем будущем. В марте 2021 года адмирал Филипп Дэвидсон, командующий Тихоокеанским флотом, предупредил, что Китай может предпринять военные действия против Тайваня к 2027 году. Адмирал Майкл Гилдей, начальник военно-морских операций, добавил, что он "не исключает" попытки вторжения Китая уже в 2023 году. Ведущие специалисты по Китаю поддержали эту тревожную оценку. В ходе недавнего опроса 63% респондентов сказали, что вторжение "возможно в течение следующих 10 лет".

Эти опасения вызвали поразительную политическую реакцию в западных столицах. Чтобы переубедить Пекин, президент Джозеф Байден выступил с многочисленными заявлениями, разъясняющими готовность США помочь Тайваню победить китайскую агрессию. Американские военные лидеры, обескураженные результатами военных игр, показывающих, что силы США могут понести катастрофические потери в таком конфликте, решили провести серьезную модернизацию вооруженных сил. Правительства союзников также активизировали подготовку. Япония увеличила расходы на оборону на фоне опасений возможного нападения Китая на Тайвань, а Австралия заключила соглашение с США и Великобританией о том, что ядерные подводные лодки будут патрулировать дальше от ее берегов.

[ + – ] Австралия заключила соглашение с США и Великобританией о том, что ядерные подводные лодки будут патрулировать дальше от ее берегов Фото: Dailymail.co.uk

Требования Китая об объединении, разумеется, не новы. С момента основания Китайской Народной Республики в 1949 году Пекин настаивал на объединении двух государств. Но в течение многих лет риск войны казался низким, потому что либо китайские вооруженные силы были слишком слабы, либо Пекин отвлекали другие приоритеты, такие как быстрый экономический рост.

Однако за последний год три факта резко повысили вероятность войны.

Первый включает в себя отчеты разведки о подготовке китайских военных вариантов для Тайваня к 2027 году.

Второй – заявления высокопоставленных чиновников, подчеркивающих необходимость объединения.

Третий составляет растущее военное превосходство Китая над американскими силами вблизи Тайваня.

Хотя совокупные доказательства кажутся убедительными, при ближайшем рассмотрении оказывается, что их значение сильно преувеличено. Более того, налицо явное отсутствие доказательств того, что правительство приняло решение о военном решении проблемы острова. Возможно, когда-нибудь Китай решит напасть на остров, но наиболее убедительным доказательством такой возможности будут свидетельства, что правительство поставило объединение Тайваня выше других политических целей. Соединенные Штаты должны продолжать поддерживать свою позицию сдерживания, но воздерживаться от преувеличения угрозы и тем самым неверной оценки ситуации в проливе.

Военные приготовления Китая к 2027 году

Первое и, возможно, самое яркое доказательство состоит из сообщений разведки о том, что президент Китая Си Цзиньпин дал указание Народно-освободительной армии подготовить военные варианты против Тайваня к 2027 году. Нет причин сомневаться в правдивости сообщений разведки. Однако значение инструкций, переданных Си, далеко не ясно. Где и как Си передал эти инструкции? Что они означают?

Контекст таких высказываний имеет большое значение. В политической системе Китая самые важные решения, касающиеся национальной стратегии, принимаются высшими руководителями в Постоянном комитете Политбюро. Решение изменить нынешний приоритет мирного развития страны в пользу более агрессивной в военном отношении стратегии завоевания Тайваня, безусловно, заслуживало бы проведения такого совещания, хотя бы для того, чтобы создать иллюзию консенсуса, стоящего за столь радикальным отходом от текущей стратегии. Однако нет никаких доказательств того, что такая исключительная встреча действительно имела место. В подтверждение этой точки зрения директор ЦРУ Дэвид Коэн пояснил, что Си "не принимал решения" о нападении на Тайвань.

[ + – ] Си Цзиньпин дал указание Народно-освободительной армии подготовить военные варианты против Тайваня к 2027 году Фото: Getty Images

Хотя Коэн не сообщил подробностей, его комментарии позволяют предположить, что Си, вероятно, дал указания на ежегодном рабочем совещании Центрального военного комиссариата. Это имеет смысл, поскольку Си ежегодно созывает совещание высшего военного руководства, на котором он дает указания по безопасности на предстоящий год. Такие заседания традиционно считаются самой важной встречей года для военного руководства.

На этих встречах председатель Центрального военного комиссариата обычно дает указания военным, как поддержать национальную стратегию страны. В число примерных задач входят действия по реформированию командной структуры и повышению качества обучения. Но, что очень важно, Центральный военный комиссариат уполномочен только подготавливать и осуществлять стратегии и политику, соответствующие тем, которые определяются высшим гражданским руководством – а именно, Постоянным комитетом Политбюро. Таким образом, на встрече Си, очевидно, дал указание военным провести подготовку к чрезвычайной ситуации на Тайване к 2027 году, но в остальном действовать в соответствии с текущей тайваньской стратегией, в которой приоритет отдается мирным методам.

Такая интерпретация согласуется с публичным замечанием Коэна о том, что Пекин по-прежнему "намерен получить контроль" над Тайванем "невоенными средствами". Характеристика высказываний Си, данная председателем Объединенного комитета начальников штабов Марком Милли, подтверждает эту интерпретацию. Милли прокомментировал, что инструкции Си, похоже, касаются "возможностей, а не намерения напасть или захватить".

Сроки и цели модернизации НОАК

Интерпретации Коэна и Милли поддерживают мнение о том, что Пекин в настоящее время отдает предпочтение мирным методам достижения объединения. Однако их комментарии намекают на возможность, что намерения Си могут со временем измениться. Многие наблюдатели уже выдвинули предположение, что Си может перейти к агрессивным методам, когда военные завершат подготовку к 2027 году. Некоторые аналитики ссылаются на эту возможность, утверждая, что сейчас необходимо занять прочную позицию сдерживания, чтобы отговорить Си от рассмотрения военных действий к этому сроку. Но зачем Китаю объявлять крайний срок военных приготовлений? Возможно, 2027 год символизирует на надежды Си на объединение до того, как станет слишком стар или до того, как завершит свой третий срок на посту генсека.

Но это не единственная возможная интерпретация. Она даже не самая правдоподобная по четырем причинам.

Во-первых, нет никаких доказательств в пользу утверждения о том, что сроки определяются личными соображениями Си.

Во-вторых, китайские лидеры регулярно дают указания военным готовиться к непредвиденным ситуациям на Тайване.

В-третьих, установление сроков для целей модернизации является чрезвычайно распространенной практикой.

И в-четвертых, у китайских лидеров есть целый ряд причин для установления сроков достижения целей модернизации, которые не имеют ничего общего с намерением напасть.

Нет никаких доказательств в пользу предположения о том, что цель "подготовить военные варианты к 2027 году" связана с возрастом Си или окончанием его третьего президентского срока. Эти рассуждения также спекулятивны, учитывая, что до сих пор Си проявлял крайнюю осторожность в использовании вооруженных сил. Это правда, что Си курировал расширение "серой зоны" против соперников в Первой островной цепи.

При Си произошло смертельное столкновение между Китаем и Индией, хотя Пекин впоследствии пытался снизить напряженность. Однако, несмотря на репрессивные и жестокие действия Си, он не участвовал ни в одном из видов боевых операций, которые Россия проводила в Грузии, Чечне, Сирии и Крымском регионе Украины до вторжения в Украину в 2022 году. Было бы беспрецедентно, крайне рискованно и откровенно странно для такой крупной державы, как Китай, воздержаться от испытания своих вооруженных сил в ограниченной боевой операции перед началом атаки, которая может перерасти в крупную войну с главными вооруженными силами мира – Соединенными Штатами.

[ + – ] Си может перейти к агрессивным методам в районе 2027 года, когда военные завершат подготовку Фото: The New York Times

Не является особенно примечательным и тот факт, что Си дал указание военным подготовиться к непредвиденным обстоятельствам, связанным с Тайванем – или любым другим непредвиденным обстоятельствам, если на то пошло. В конце концов, одной из важнейших задач военных является именно подготовка к непредвиденным обстоятельствам.

Нет ничего необычного в том, что военное руководство рассматривает Тайвань как главную угрозу безопасности. Тайвань был главным вызовом безопасности Народно-освободительной армии на протяжении более двух десятилетий. Более того, все военные планируют действия на случай непредвиденных обстоятельств, имея в виду определенных потенциальных противников. Документы оборонной стратегии США ясно показывают, что американские военные, например, рассматривают Китай, Россию и другие страны как потенциальные угрозы и соответственно планируют действия на случай непредвиденных обстоятельств. Это, конечно, не означает, что Соединенные Штаты намерены напасть на Китай или Россию.

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Привязка целей модернизации к датам также является чрезвычайно распространенной китайской практикой. Отражая наследие эпохи плановой экономики, Пекин регулярно устанавливает даты для целей модернизации. Например, в своих пятилетних планах Китай регулярно ставит цели по модернизации страны. Но он также устанавливает цели развития, которые совпадают с особыми юбилейными датами, чтобы укрепить престиж и авторитет Коммунистической партии Китая. Например, цели развития Китая в рамках "китайской мечты" совпадают со столетней годовщиной основания страны в 2049 году.

В начале 2000-х годов появились сообщения о том, что китайские лидеры имеют "секретные планы" по захвату Тайваня к 2020 году. Однако эти сообщения оказались неточными, поскольку западные эксперты неправильно поняли значение этой даты. На самом деле, дата 2020 года для военной модернизации была связана с более широкими целями развития, которые совпадали со столетием основания Коммунистической партии Китая в 2021 году. Китай не вторгся на Тайвань в 2021 году, но он провел торжественный парад, чтобы продемонстрировать достижения военных в модернизации и разжечь патриотический энтузиазм.

Аналитики могут совершить ту же ошибку в отношении сообщений о целях военной модернизации, поставленных на 2027 год. Значение 2027 года, как объясняют китайские военные новостные сайты, заключается в том, что это будет 100-я годовщина основания Народно-освободительной армии. Можно с уверенностью сказать, что в 2027 году Пекин проведет экстравагантный военный парад.

Модернизация вооруженных сил преследует целый ряд политических и военных целей, ни одна из которых не подразумевает намерения развязать войну. Сдерживание потенциального сепаратистского движения Тайваня остается одной из убедительных причин. Но есть и другие. Хотя эксперты сосредоточены почти исключительно на официальных заявлениях по поводу Тайваня, китайские лидеры делают не меньший акцент на цели создания сильной армии как признака мощного и успешного Китая. Ежегодно в Китае проводится множество пышных военных парадов и учений, и все они широко освещаются в китайских СМИ. Эта практика, продолжающаяся с момента основания страны Мао Цзэдуном, играет важную роль в укреплении патриотизма и легитимизации правления Коммунистической партии.

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Создание мощной армии также является важным источником политической власти для верховного лидера страны. Власть Си отчасти зависит от его поста главнокомандующего вооруженных сил, что объясняет, почему его часто фотографируют в военной форме или в военной обстановке. Отвечая в основном за внешнюю политику и вооруженные силы, центральное правительство Китая на самом деле контролирует гораздо меньшую долю общих государственных расходов, чем правительства западных стран. Подавляющее большинство государственных доходов и расходов осуществляется провинциальными правительствами, которые имеют доступ к наиболее прибыльным источникам доходов и обширным сетям покровительства. Таким образом, у Си есть сильный политический стимул наводить блеск на вооруженные силы, чтобы подчеркнуть свою власть, укрепить общественную поддержку и подавить соперничающие элиты, у которых много капитала и сторонников.

Еще одной важной целью такой модернизации является то, чтобы военные сосредоточились на главном – стать более профессиональными и противостоять тенденциям к коррупции и стагнации. Указания Си сохранять концентрацию на военных обязанностях армии вписываются в контекст более широких усилий по обеспечению общей модернизации, компетентности и эффективности правительства, которые власти считают критически важными для реализации целей национального возрождения страны. В соответствии с этим более широким императивом Си неоднократно призывал военных повышать боеготовность – а это означает, что военные должны стать более компетентными в своей работе.

Дело не в том, чтобы отмахнуться от указаний Си для Народно-освободительной армии как от тривиальных. Его инструкции заслуживают внимания, но сами по себе они ничего не говорят нам о намерении Китая напасть на Тайвань. Требуется более четкое доказательство намерения руководства окончательно завоевать остров.

Заявления Китая о Тайване

В связи с этим возникает второй широко цитируемый элемент доказательств: заявления правительства, в которых подчеркивается императив объединения. Например, в 2019 году Си заявил, что Тайвань "должен и будет воссоединен с Китаем". На 20-м съезде партии, состоявшемся в 2022 году, Си назвал "полное воссоединение Китая" "естественным требованием для реализации омоложения китайской нации". За время правления Си Китай также выпустил "Белую книгу" по Тайваню, в которой отказался от применения силы.

И снова тот факт, что Си и китайское правительство сделали эти заявления, не подлежит сомнению. Цитаты можно прочитать в общедоступных сообщениях СМИ. Но что они означают? Ведущие специалисты по Китаю утверждают, что эти заявления показывают, что Си стремится "завершить объединение к 2049 году". Такие заявления, конечно, выглядят убедительными на первый взгляд, но при ближайшем рассмотрении оказывается, что их значение преувеличено по нескольким причинам.

Прежде всего, следует отметить, что все китайские лидеры со времен Мао регулярно выступали с подобными бескомпромиссными заявлениями.

Цзян Цзэминь на 16-м съезде партии в 2002 году заявил: "Нельзя допустить, чтобы тайваньский вопрос затянулся на неопределенное время" и пообещал, что "полное воссоединение родины" будет достигнуто в неопределенный "ранний срок". Ху Цзиньтао заявил на 18-м съезде партии в 2012 году, что "полное воссоединение Китая – это непреодолимый исторический процесс". Он добавил, что "любые сепаратистские попытки добиться независимости Тайваня" "обречены на провал". Как и в последней "Белой книге", в предыдущих версиях также не исключалось применение силы для решения вопроса. Если тон заявлений правительства Си и отличается от его предшественников, то незначительно.

Во-вторых, не менее или даже более примечательно то, что правительство не сказало и не сделало.

Ни в докладе 20-го съезда партии, ни в одном из выступлений Си нет ничего, что выражало бы мысль о том, что Китай достиг "пределов своего терпения", или требовало бы каких-то немедленных шагов к объединению. Также нет никаких свидетельств того, что правительство начало предпринимать практические шаги по подготовке к военному завоеванию.

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Насколько могут судить сторонние наблюдатели, Пекин не давал указаний соответствующим министерствам о проведении исследований по планированию оккупации и управления Тайванем. Центральные лидеры также не приступили к индоктринации кадров на предмет необходимости завоевания Тайваня военным путем в случае необходимости. Такая разъяснительная работа необходима для того, чтобы кадры поняли, что и почему они должны изменить в своих обязанностях, чтобы подготовиться к потенциально катастрофической военной ситуации. Пекин также не предпринял никаких усилий, чтобы настроить общественность в пользу войны против острова. Центральному руководству необходимо разъяснить людям важность и потенциальную опасность войны, чтобы заручиться общественной поддержкой курса действий, который, скорее всего, шокирует общественность, приведет к серьезным экономическим потрясениям и подвергнет многих людей серьезным испытаниям или смерти. Национальное объединение может быть популярной идеей среди китайских граждан, но война – нет. Конечно, данные о народном мнении трудно получить, учитывая контролируемую политическую обстановку, но имеющиеся опросы западных ученых показывают, что подавляющее большинство предпочитает мирные методы достижения объединения с Тайванем. Если Пекин начнет войну, не потрудившись заручиться поддержкой населения, он рискует ввергнуть страну в полный хаос.

[ + – ] До сих пор Си Цзиньпин проявлял крайнюю осторожность в использовании вооруженных сил Фото: Getty Images

Более того, нет никаких свидетельств, что правительство всерьез рассматривает возможность отказа от мирной стратегии объединения. Такая перестановка приоритетов была бы необходима, потому что нынешний подход, по сути, на словах поддерживал императив объединения Тайваня, отдавая приоритет другим целям, таким как экономический рост и поддержание стабильной международной обстановки для содействия национальному развитию. Си назвал стремление к национальному обновлению "китайской мечтой", но его видение имеет много общего с видением его предшественников.

Как и в предыдущих правительствах, требования Си к объединению совпали с терпимостью к фактической независимости острова, пока он преследовал другие более насущные цели, такие как оживление слабеющей экономики, борьба с коррупцией, подавление волнений из-за ковидных ограничений и реализация геоэкономических проектов вроде инициативы "Пояс и путь". Учитывая эти более важные приоритеты, Си, как и его предшественники, до сих пор прилагал мало усилий для форсирования вопроса объединения.

Военное преимущество Китая вблизи Тайваня

Отсутствие доказательств того, что Китай пересмотрел свою национальную стратегию в пользу объединения, особенно важно потому, что третье широко цитируемое доказательство – о растущей мощи китайских вооруженных сил – остается неубедительным. За последние годы Китай создал огромный арсенал современных самолетов, военных кораблей, ракет и наземных сил, которые по всем параметрам превосходят застойные вооруженные силы Тайваня. Усовершенствованные возможности Китая также представляют все более мощную угрозу для американских сил, которые могут вмешаться в тайваньский конфликт.

За последние два года военные игры, в которых проверялось противостояние американских войск обновленной Народно-освободительной армии, давали неутешительные результаты. Многочисленные итерации, проведенные в различных аналитических центрах, показали, что Китай может нанести огромные потери американским войскам в войне за Тайвань, а в некоторых случаях и победить американскую интервенцию. Нет причин сомневаться в предупреждениях американских военных руководителей о том, что Китай представляет собой все более грозную угрозу в любой ситуации, связанной с Тайванем.

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Однако и здесь значение этих тенденций может быть преувеличено. Несмотря на растущую военную мощь, Пекин не может с уверенностью знать, что произойдет в случае начала войны. Даже если предположить, что Китай одержал военную победу в районе Тайваня, это дает гораздо меньше преимуществ, чем кажется. Россия учится в Украине, Соединенные Штаты недавно научились в Афганистане, а военные историки давно отмечают, что война включает в себя так много факторов, что невозможно предсказать развитие или завершение боевых действий. Подчеркивая это, можно сказать, что в военных играх, которым отдают предпочтение американские аналитические центры, обычно исследуются разрушительные первые несколько дней конфликта, но редко рассматривается то, что может произойти после. Аналитики почти не изучали, как американо-китайский конфликт может перерасти в гораздо более масштабную системную войну.

Одним словом, война с США остается настолько высокорискованным и потенциально катастрофическим развитием событий, что даже с учетом военных достижений Китая только готовность рискнуть всем и радикально пересмотреть политические приоритеты может оправдать готовность Пекина рассмотреть такую возможность.

[ + – ] Пекин не может с уверенностью знать, что произойдет в случае начала войны против Тайваня

Доказательства, что Китай серьезно рассматривает возможность нападения на Тайвань, на сегодняшний день остаются слабыми, но это не исключает такой возможности в будущем. Как определить, что Пекин начал серьезно рассматривать возможность нападения на Тайвань? Наиболее важными показателями были бы те, которые связаны с политическим решением добиваться объединения с помощью военных вариантов и соответствующим образом подготовить нацию. Свидетельства того, что высшие руководители согласились поставить объединение выше многочисленных целей внутренней и внешней политики, которые в настоящее время составляют основу "китайской мечты", будут иметь первостепенное значение.

Признаки принятого решения будут видны в шагах, предпринятых правительством для подготовки к войне. Например, центральные и провинциальные министерства, вероятно, начали бы создавать запасы, укреплять оборону и принимать меры по защите экономики страны от внешних потрясений. Партийные кадры, вероятно, подверглись бы обширной индоктринации о важности воссоединения и об их обязанности поддерживать военные усилия должным образом. Пропаганда, массовые митинги и пламенные речи высших руководителей будут направлены на укрепление общественной поддержки и психологическую подготовку населения к предстоящим трудностям.

Политические приготовления должны были, по меньшей мере, соответствовать тем же видам деятельности, которые характеризовали подготовку Китая к последнему крупномасштабному конфликту – войне в Корее. В конце концов, опасность массовой гибели гражданских и экономических потрясений сегодня гораздо выше, чем во время Корейской войны, благодаря реалиям глобальной экономической взаимозависимости и появлению современных военных технологий, таких как ракеты дальнего радиуса, способные поразить множество целей вдоль густонаселенного побережья Китая, не говоря уже о разрушительном потенциале кибервойны или опасностях ядерного оружия.

[ + – ] Путин в течение многих лет провозглашал все более пронзительные и грозные тирады об Украине Фото: Getty Images

Владимир Путин, чье нападение на Украину во многом стало причиной беспокойства по поводу возможного нападения Китая, является примером поведения автократа вроде Си или его преемника в преддверии войны. Западные аналитики не придавали этому значения, но Путин в течение многих лет провозглашал все более пронзительные и грозные тирады об Украине.

Правительство Путина перечислило многочисленные претензии и сделало предупреждения о событиях, которые считало неприемлемыми, включая расширение НАТО и пособничество и подстрекательство к "террористической деятельности" против российских граждан в Украине.

Путин также дал указание российским военным совершить многочисленные нападения на соседей, начиная с 2008 года.

Короче говоря, Путин подавал четкие и недвусмысленные сигналы о намерениях и готовности России к нападению в течение многих лет и месяцев до вторжения.

Китай при Си не делал подобных жестов в отношении Тайваня.

Для некоторых возможность войны, какой бы отдаленной она ни была, является достаточной причиной для усиления позиции сдерживания США. Несомненно, сильная позиция сдерживания может побудить Пекин избегать даже мысли о нападении. Но точная оценка намерений Китая также важна. Недооценка противника, которую допустили США и Запад в отношении Путина, может привести к неадекватной подготовке и потенциальной катастрофе для жертвы агрессии, как это едва не случилось с Украиной. Но переоценка готовности государства-противника идти на риск конфликта имеет свои недостатки.

Преувеличенное чувство опасности может усилить напряженность и усугубить восприятие враждебных намерений. Это, в свою очередь, побудит соперника к более агрессивному поведению и тем самым ускорить возникновение дилеммы безопасности. Более того, Соединенные Штаты могут предоставить Китаю больше рычагов влияния на отношения, чем это оправдано.

Из-за желания снизить риск войны, который воспринимается как более высокий, чем он есть на самом деле, Вашингтон может пойти на ненужные уступки. Наконец, другие издержки, связанные с преувеличенным страхом войны, также значительны. Учитывая конкурирующие потребности в военных ресурсах и ужесточающиеся бюджетные ограничения, это немаловажный момент. Масштабные инвестиции в потенциал сдерживания вблизи Тайваня придется делать за счет ресурсов, которые могли бы быть направлены в другие места.

[ + – ] Учения китайской армии

Несмотря на растущую военную мощь Китая, остаются серьезные препятствия для того, чтобы Китай рассматривал возможность пойти по этому пути. Риски и неопределенность войны великих держав остаются огромными, а потенциальные выгоды от завоевания Тайваня – спорными, особенно учитывая возможность эскалации войны до катастрофического уровня. Важно внимательно следить за военными событиями в Китае и обеспечивать соответствующее сдерживание. Но также важно не преувеличивать угрозу и тем самым адекватно оценивать ситуацию. Более точное понимание смысла и логики китайских заявлений и поведения может помочь Соединенным Штатам и их союзникам принять хорошо информированные и разумные меры в ответ на события в Тайваньском проливе.

Об авторе

Тимоти Р. Хит – доктор наук, старший исследователь в области международных отношений и обороны в некоммерческой, беспартийной корпорации RAND.