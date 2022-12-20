Вторгнення Китаю на Тайвань: як змінилися плани Сі після провалу Путіна в Україні

За останній рік побоювання, що в Тайванській протоці може вибухнути війна, загострилися — багато в чому через шок від вторгнення Росії в Україну. Сценарії конфліктів, які раніше здавалися немислимими, стали страшною реальністю. Коментатори попереджають, що в Пекіна може виникнути спокуса наслідувати приклад Москви та напасти на сусіда, на якого він давно точить зуб. Але...

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Американські воєначальники виступили з похмурими попередженнями про можливість такого нападу в найближчому майбутньому. У березні 2021 року адмірал Філіп Девідсон, командувач Тихоокеанським флотом, попередив, що Китай може здійснити воєнні дії проти Тайваню до 2027 року. Адмірал Майкл Гілдей, начальник військово-морських операцій, додав, що він "не відкидає" спробу вторгнення Китаю вже у 2023 році. Провідні фахівці з Китаю підтримали цю тривожну оцінку. У ході недавнього опитування 63% респондентів сказали, що вторгнення "можливе протягом наступних 10 років".

Ці побоювання викликали разючу політичну реакцію в західних столицях. Щоб переконати Пекін, президент Джозеф Байден виступив із численними заявами, які роз'яснюють готовність США допомогти Тайваню перемогти китайську агресію. Американські військові лідери, збентежені результатами військових ігор, які показують, що сили США можуть зазнати катастрофічних втрат у такому конфлікті, вирішили провести серйозну модернізацію збройних сил. Уряди союзників також активізували підготовку. Японія збільшила витрати на оборону на тлі побоювань можливого нападу Китаю на Тайвань, а Австралія уклала угоду зі США та Великобританією про те, що ядерні підводні човни патрулюватимуть далі від її берегів.

[ + – ] Австралія уклала угоду зі США та Великобританією про те, що ядерні підводні човни патрулюватимуть далі від її берегів Фото: Dailymail.co.uk

Вимоги Китаю про об'єднання, зрозуміло, не є новими. З моменту заснування Китайської Народної Республіки в 1949 Пекін наполягав на об'єднанні двох держав. Але протягом багатьох років ризик війни здавався низьким, тому що або китайські збройні сили були надто слабкими, або Пекін відволікали інші пріоритети, такі як швидке економічне зростання.

Проте за останній рік три факти різко підвищили ймовірність війни.

Перший включає звіти розвідки про підготовку китайських військових варіантів для Тайваню до 2027 року.

Другий — заяви високопосадовців, які наголошують на необхідності об'єднання.

Третій складає зростання військової переваги Китаю над американськими силами поблизу Тайваню.

Хоча сукупні докази здаються переконливими, при найближчому розгляді виявляється, що їхнє значення перебільшене. Крім того, очевидна відсутність доказів того, що уряд прийняв рішення про військове вирішення проблеми острова. Можливо, колись Китай вирішить напасти на острів, але найпереконливішим доказом такої можливості будуть свідчення, що уряд поставило об'єднання Тайваню вище за інші політичні цілі. Сполучені Штати повинні продовжувати підтримувати свою позицію стримування, але утримуватися від перебільшення загрози й тим самим неправильної оцінки ситуації в протоці.

Військові приготування Китаю до 2027 року

Перший і, можливо, найяскравіший доказ складається з повідомлень розвідки про те, що президент Китаю Сі Цзіньпін наказав Народно-визвольній армії підготувати військові варіанти проти Тайваню до 2027 року. Немає причин сумніватися в правдивості повідомлень розвідки. Однак значення інструкцій, переданих Сі, далеко не зрозуміле. Де і як Сі передав ці інструкції? Що вони означають?

Контекст таких висловлювань має велике значення. У політичній системі Китаю найважливіші рішення щодо національної стратегії ухвалюють вищі керівники в Постійному комітеті Політбюро. Рішення змінити нинішній пріоритет мирного розвитку країни на користь агресивнішої у військовому плані стратегії завоювання Тайваню, безумовно, заслуговувало б на проведення такої наради, хоча б для того, щоб створити ілюзію консенсусу, що стоїть за таким радикальним відходом від поточної стратегії. Однак немає жодних доказів того, що така виняткова зустріч справді мала місце. На підтвердження цієї точки зору директор ЦРУ Девід Коен пояснив, що Сі "не ухвалював рішення" про напад на Тайвань.

[ + – ] Сі Цзіньпін дав вказівку Народно-визвольній армії підготувати військові варіанти проти Тайваню до 2027 року Фото: Getty Images

Хоча Коен не повідомив про подробиці, його коментарі дозволяють припустити, що Сі, ймовірно, дав вказівки на щорічній робочій нараді Центрального військового комісаріату. Це має сенс, оскільки Сі щорічно скликає нараду вищого військового керівництва, де він дає вказівки з безпеки наступного року. Такі засідання традиційно вважаються найважливішою зустріччю року для військового керівництва.

На цих зустрічах голова Центрального військового комісаріату зазвичай наказує військовим, як підтримати національну стратегію країни. До зразкових завдань входять дії з реформування командної структури та підвищення якості навчання. Але, що дуже важливо, Центральний військовий комісаріат уповноважений лише готувати й здійснювати стратегії та політику, які відповідають тим, які визначаються вищим цивільним керівництвом — а саме Постійним комітетом Політбюро. Отже, на зустрічі Сі, очевидно, дав вказівку військовим провести підготовку до надзвичайної ситуації на Тайвані до 2027 року, але в іншому діяти відповідно до поточної тайванської стратегії, в якій пріоритет надається мирним методам.

Така інтерпретація узгоджується з публічним зауваженням Коена про те, що Пекін, як і раніше, "має намір отримати контроль" над Тайванем "невійськовими засобами". Характеристика висловлювань Сі, дана головою Об'єднаного комітету начальників штабів Марком Міллі, підтверджує цю інтерпретацію. Міллі прокоментував, що інструкції Сі, схоже, стосуються "можливостей, а не наміру напасти чи захопити".

Терміни та цілі модернізації НВАК

Інтерпретації Коена та Міллі підтримують думку про те, що Пекін наразі віддає перевагу мирним методам досягнення об'єднання. Проте їхні коментарі натякають на можливість, що наміри Сі можуть із часом змінитися. Багато спостерігачів уже висунули припущення, що Сі може перейти до агресивних методів, коли військові завершать підготовку до 2027 року. Деякі аналітики посилаються на цю можливість, стверджуючи, що зараз необхідно зайняти міцну позицію стримування, щоб відмовити Сі від розгляду воєнних дій до цього терміну. Але навіщо Китаю оголошувати останній термін військових приготувань? Можливо, 2027 символізує надії Сі на об'єднання до того, як він стане занадто старим, або до того, як завершить свій третій термін на посаді генсека.

Але це єдина можлива інтерпретація. Вона навіть не найправдоподібніша з чотирьох причин.

По-перше, немає жодних доказів на користь твердження про те, що терміни визначаються особистими міркуваннями Сі.

По-друге, китайські лідери регулярно дають вказівки військовим готуватися до непередбачених ситуацій на Тайвані.

По-третє, встановлення термінів із метою модернізації є надзвичайно поширеною практикою.

І по-четверте, китайські лідери мають цілу низку причин для встановлення термінів досягнення цілей модернізації, які не мають нічого спільного з наміром напасти.

Немає жодних доказів на користь припущення, що мета "підготувати військові варіанти до 2027 року" пов'язана з віком Сі або закінченням його третього президентського терміну. Ці міркування також спекулятивні, враховуючи, що досі Сі виявляв особливу обережність у використанні збройних сил. Це правда, що Сі курирував розширення "сірої зони" проти суперників у Першому острівному ланцюзі.

За часів Сі сталося смертельне зіткнення між Китаєм та Індією, хоча Пекін згодом намагався знизити напруженість. Однак, незважаючи на репресивні та жорстокі дії Сі, він не брав участі в жодному з видів бойових операцій, які Росія проводила в Грузії, Чечні, Сирії та Кримському регіоні України до вторгнення в Україну у 2022 році. Було б безпрецедентно, вкрай ризиковано та відверто дивно для такої великої держави як Китай утриматися від випробування своїх збройних сил в обмеженій бойовій операції перед початком атаки, яка може перерости у велику війну з головними збройними силами світу — Сполученими Штатами.

[ + – ] Сі може перейти до агресивних методів у районі 2027 року, коли військові завершать підготовку Фото: biden

Не є особливо примітним і той факт, що Сі дав вказівку військовим підготуватися до непередбачених обставин, пов'язаних із Тайванем, — чи будь-яких інших непередбачених обставин, якщо на те пішло. Зрештою, одним із найважливіших завдань військових є саме підготовка до непередбачуваних обставин.

Немає нічого незвичайного в тому, що військове керівництво розглядає Тайвань як головну загрозу безпеці. Тайвань був головним викликом безпеки Народно-визвольній армії протягом двох десятиліть. Крім того, всі військові планують дії на випадок непередбачених обставин, маючи на увазі певних потенційних противників. Документи оборонної стратегії США ясно показують, що американські військові, наприклад, розглядають Китай, Росію та інші країни як потенційні загрози і, відповідно, планують дії на випадок непередбачених обставин. Це, звичайно, не означає, що Сполучені Штати мають намір напасти на Китай чи Росію.

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Прив'язка цілей модернізації до дат є також надзвичайно поширеною китайською практикою. Відбиваючи спадщину епохи планової економіки, Пекін регулярно встановлює дати з метою модернізації. Наприклад, у своїх п'ятирічних планах Китай регулярно ставить за мету модернізацію країни. Але він також встановлює цілі розвитку, які збігаються з особливими ювілейними датами, щоб зміцнити престиж і авторитет Комуністичної партії Китаю. Наприклад, цілі розвитку Китаю в межах "китайської мрії" збігаються зі сторічною річницею заснування країни в 2049 році.

На початку 2000-х років з'явилися повідомлення про те, що китайські лідери мають "таємні плани" щодо захоплення Тайваню до 2020 року. Однак, ці повідомлення виявилися неточними, оскільки західні експерти неправильно зрозуміли значення цієї дати. Насправді дата 2020 року для військової модернізації була пов'язана з ширшими цілями розвитку, які збігалися зі століттям заснування Комуністичної партії Китаю у 2021 році. Китай не вторгся на Тайвань у 2021 році, але він провів урочистий парад, щоб продемонструвати досягнення військових у модернізації та розпалити патріотичний ентузіазм.

Аналітики можуть зробити ту ж помилку щодо повідомлень про цілі військової модернізації, поставлені на 2027 рік. Значення 2027 року, як пояснюють китайські військові сайти новин, полягає в тому, що це буде 100-та річниця заснування Народно-визвольної армії. Можна з упевненістю сказати, що 2027 року Пекін проведе екстравагантний військовий парад.

Модернізація збройних сил переслідує цілу низку політичних і військових цілей, жодна з яких не передбачає намір розв'язати війну. Стримування потенційного сепаратистського руху Тайваню залишається однією з переконливих причин. Але є інші. Хоча експерти зосереджені майже виключно на офіційних заявах щодо Тайваню, китайські лідери роблять не менший акцент на цілі створення сильної армії як ознаки потужного й успішного Китаю. Щороку в Китаї проводиться безліч пишних військових парадів і навчань, і всі вони широко висвітлюються в китайських ЗМІ. Ця практика, що триває з моменту заснування країни Мао Цзедуном, відіграє важливу роль у зміцненні патріотизму та легітимізації правління Комуністичної партії.

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Створення потужної армії є також важливим джерелом політичної влади для верховного лідера країни. Влада Сі частково залежить від його посади головнокомандувача збройних сил, що пояснює, чому його часто фотографують у військовій формі чи військовій обстановці. Відповідаючи переважно за зовнішню політику та збройні сили, центральний уряд Китаю насправді контролює набагато меншу частку загальних державних витрат, ніж уряди західних країн. Переважна більшість державних доходів і витрат здійснюється провінційними урядами, які мають доступ до найбільш прибуткових джерел доходів і великих мереж заступництва. Отже, у Сі є сильний політичний стимул наводити блиск на збройні сили, щоб підкреслити свою владу, зміцнити громадську підтримку та придушити еліти, що суперничають і в яких багато капіталу та прихильників.

Ще однією важливою метою такої модернізації є те, щоб військові зосередилися на головному — стати професійнішими та протистояти тенденціям до корупції та стагнації. Вказівки Сі зберігати концентрацію на військових обов'язках армії вписуються в контекст ширших зусиль щодо забезпечення загальної модернізації, компетентності й ефективності уряду, які влада вважає критично важливими для реалізації цілей національного відродження країни. Відповідно до цього, ширшим імперативом Сі неодноразово закликав військових підвищувати боєздатність — а це означає, що військові повинні стати компетентнішими у своїй роботі.

Справа не в тому, щоб відмахнутися від вказівок Сі для Народно-визвольної армії як від тривіальних. Його інструкції заслуговують на увагу, але самі по собі вони нічого не говорять нам про намір Китаю напасти на Тайвань. Потрібний чіткіший доказ наміру керівництва остаточно завоювати острів.

Заяви Китаю про Тайвань

У зв'язку з цим виникає другий елемент доказів, що широко цитується: заяви уряду, в яких підкреслюється імператив об'єднання. Наприклад, у 2019 році Сі заявив, що Тайвань "має та буде возз'єднаний із Китаєм". На 20-му з'їзді партії, що відбувся 2022 року, Сі назвав "повне возз'єднання Китаю" "природною вимогою для реалізації омолодження китайської нації". За час правління Сі Китай також випустив "Білу книгу" Тайваню, в якій відмовився від застосування сили.

І знову той факт, що Сі та китайський уряд зробили ці заяви, не підлягає сумніву. Цитати можна прочитати в загальнодоступних повідомленнях ЗМІ. Але що вони означають? Провідні фахівці з Китаю стверджують, що ці заяви показують, що Сі прагне "завершити об'єднання до 2049 року". Такі заяви, звичайно, мають переконливий вигляд на перший погляд, але за ближчого розгляду виявляється, що їхнє значення перебільшено з кількох причин.

Перш за все, слід зазначити, що всі китайські лідери з часів Мао регулярно виступали з подібними безкомпромісними заявами.

Цзян Цземінь на 16-му з'їзді партії у 2002 році заявив: "Не можна допустити, щоб тайванське питання затягнулося на невизначений час", — і пообіцяв, що "повне возз'єднання батьківщини" буде досягнуто в невизначений "ранній термін". Ху Цзіньтао заявив на 18-му з'їзді партії у 2012 році, що "повне возз'єднання Китаю — це непереборний історичний процес". Він додав, що "будь-які сепаратистські спроби здобути незалежність Тайваню" "приречені на провал". Як і в останній "Білій книзі", у попередніх версіях також не виключалося застосування сили для вирішення питання. Якщо тон заяв уряду Сі відрізняється від його попередників, то незначно.

По-друге, не менш чи навіть більш примітно те, що уряд не сказав і не зробив.

Ні в доповіді 20-го з'їзду партії, ні в одному з виступів Сі немає нічого, що висловлювало б думку про те, що Китай досяг "меж свого терпіння" або вимагало б якихось негайних кроків до об'єднання. Також немає жодних свідчень того, що уряд почав робити практичні кроки щодо підготовки до військового завоювання.

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Наскільки можуть судити сторонні спостерігачі, Пекін не давав вказівок відповідним міністерствам щодо проведення досліджень щодо планування окупації та управління Тайванем. Центральні лідери також не приступили до індоктринації кадрів щодо необхідності завоювання Тайваню військовим шляхом у разі потреби. Така роз'яснювальна робота потрібна для того, щоб кадри зрозуміли, що та чому вони повинні змінити у своїх обов'язках, щоб підготуватися до потенційно катастрофічної військової ситуації. Пекін також не зробив жодних зусиль, щоб налаштувати громадськість на користь війни проти острова. Центральному керівництву необхідно роз'яснити людям важливість і потенційну небезпеку війни, щоб заручитися громадською підтримкою курсу дій, який, швидше за все, шокує громадськість, призведе до серйозних економічних потрясінь і змусить багатьох людей перенести серйозні випробування чи померти. Національне об'єднання може бути популярною ідеєю серед китайських громадян, але війна — ні. Звичайно, дані про народну думку важко отримати з огляду на контрольовану політичну обстановку, але наявні опитування західних учених показують, що переважна більшість віддає перевагу мирним методам досягнення об'єднання з Тайванем. Якщо Пекін почне війну, не потрудившись заручитися підтримкою населення, він ризикує привести країну до повного хаосу.

[ + – ] Досі Сі Цзіньпін виявляв особливу обережність у використанні збройних сил Фото: Getty Images

Крім того, немає жодних свідчень, що уряд серйозно розглядає можливість відмовитися від мирної стратегії об'єднання. Така перестановка пріоритетів була б необхідною, тому що нинішній підхід, по суті, на словах підтримував імператив об'єднання Тайваню, віддаючи пріоритет іншим цілям, таким як економічне зростання та підтримання стабільної міжнародної ситуації для сприяння національному розвитку. Сі назвав прагнення національного оновлення "китайською мрією", але його бачення має багато з баченням його попередників.

Як і в попередніх урядах, вимоги Сі до об'єднання співпали з терпимістю до фактичної незалежності острова, поки він мав на меті інші більш насущні цілі, такі як пожвавлення економіки, що слабшає, боротьба з корупцією, придушення хвилювань через ковідні обмеження та реалізація геоекономічних проєктів на кшталт ініціативи "Пояс і шлях". Із огляду на ці найважливіші пріоритети, Сі, як і його попередники, досі докладав мало зусиль до форсування питання об'єднання.

Військова перевага Китаю поблизу Тайваню

Відсутність доказів того, що Китай переглянув свою національну стратегію на користь об'єднання, особливо важлива тому, що третій доказ, який широко цитують, — про зростання міці китайських збройних сил — залишається непереконливим. За останні роки Китай створив величезний арсенал сучасних літаків, військових кораблів, ракет і наземних сил, які за всіма параметрами перевершують застійні збройні сили Тайваню. Удосконалені можливості Китаю також становлять дедалі потужнішу загрозу американським силам, які можуть втрутитися в тайванський конфлікт.

За останні два роки військові ігри, в яких перевірялося протистояння американських військ оновленій Народно-визвольній армії, давали невтішні результати. Численні ітерації, проведені в різних аналітичних центрах, показали, що Китай може завдати величезних втрат американським військам у війні за Тайвань, а в деяких випадках і перемогти американську інтервенцію. Немає причин сумніватися в попередженнях американських військових керівників про те, що Китай є все більш грізною загрозою в будь-якій ситуації, пов'язаній із Тайванем.

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Однак тут значення цих тенденцій може бути перебільшено. Незважаючи на зростання військової сили, Пекін не може з упевненістю знати, що станеться в разі початку війни. Навіть якщо припустити, що Китай здобув військову перемогу в районі Тайваню, це дає набагато менше переваг, ніж здається. Росія навчається в Україні, Сполучені Штати нещодавно навчилися в Афганістані, а військові історики давно зазначають, що війна включає так багато факторів, що неможливо передбачити розвиток або завершення бойових дій. Наголошуючи на цьому, можна сказати, що у військових іграх, яким віддають перевагу американські аналітичні центри, зазвичай досліджуються руйнівні перші кілька днів конфлікту, але рідко розглядається те, що може статися потім. Аналітики майже не вивчали, як американо-китайський конфлікт може перерости в масштабнішу системну війну.

Одним словом, війна зі США залишається настільки високоризикованим та потенційно катастрофічним розвитком подій, що навіть із урахуванням військових досягнень Китаю лише готовність ризикнути всім і радикально переглянути політичні пріоритети може виправдати готовність Пекіна розглянути таку можливість.

[ + – ] Пекін не може з упевненістю знати, що станеться в разі початку війни проти Тайваню

Докази, що Китай серйозно розглядає можливість нападу на Тайвань, на сьогодні залишються слабкими, але це не виключає такої можливості в майбутньому. Як визначити, що Пекін почав серйозно розглядати можливість нападу на Тайвань? Найважливішими показниками були б ті, які пов'язані з політичним рішенням домагатися об'єднання за допомогою військових варіантів і відповідним чином підготувати націю. Свідчення того, що вищі керівники погодилися поставити об'єднання вище за численні цілі внутрішньої та зовнішньої політики, які зараз складають основу "китайської мрії", матимуть першочергове значення.

Ознаки ухваленого рішення будуть помітні в кроках, зроблених урядом для підготовки до війни. Наприклад, центральні та провінційні міністерства, ймовірно, почали б створювати запаси, зміцнювати оборону та вживати заходів щодо захисту економіки країни від зовнішніх потрясінь. Партійні кадри, мабуть, зазнали б великої індоктринації про важливість возз'єднання та їхній обов'язок підтримувати військові зусилля належним чином. Пропаганда, масові мітинги та полум'яні промови вищих керівників будуть спрямовані на зміцнення громадської підтримки та психологічну підготовку населення до майбутніх труднощів.

Політичні приготування повинні були щонайменше відповідати тим же видам діяльності, які характеризували підготовку Китаю до останнього великомасштабного конфлікту — війни в Кореї. Зрештою, небезпека масової загибелі цивільних і економічних потрясінь сьогодні набагато вища, ніж під час Корейської війни, завдяки реаліям глобальної економічної взаємозалежності й появі сучасних військових технологій, таких як ракети далекого радіусу, здатних уразити безліч цілей уздовж густонаселеного узбережжя Китаю, не кажучи вже про руйнівний потенціал кібервійни або небезпеки ядерної зброї.

[ + – ] Путін протягом багатьох років проголошував дедалі більш пронизливі та грізні тиради про Україну Фото: Getty Images

Володимир Путін, чий напад на Україну багато в чому спричинив занепокоєння можливим нападом Китаю, є прикладом поведінки автократа на кшталт Сі або його наступника напередодні війни. Західні аналітики не надавали цьому значення, але Путін протягом багатьох років проголошував дедалі більш пронизливі та грізні тиради про Україну.

Уряд Путіна перерахував численні претензії та зробив попередження про події, які вважав неприйнятними, включаючи розширення НАТО й посібництво та підбурювання до "терористичної діяльності" проти російських громадян в Україні.

Путін також дав вказівку російським військовим вчинити численні напади на сусідів, починаючи з 2008 року.

Коротше кажучи, Путін подавав чіткі та недвозначні сигнали про наміри та готовність Росії до нападу протягом багатьох років і місяців до вторгнення.

Китай у часи Сі не робив подібних жестів щодо Тайваню.

Для деяких можливість війни, хоч би якою віддаленою вона була, є достатньою причиною для посилення позиції стримування США. Безперечно, сильна позиція стримування може спонукати Пекін уникати навіть думки про напад. Але точна оцінка намірів Китаю також є важливою. Недооцінка противника, яку допустили США та Захід щодо Путіна, може призвести до неадекватної підготовки та потенційної катастрофи для жертви агресії, як це мало не сталося з Україною. Але переоцінка готовності держави-противника йти на ризик конфлікту має недоліки.

Перебільшене почуття небезпеки може посилити напруженість і посилити сприйняття ворожих намірів. Це, зі свого боку, спонукає суперника до агресивнішої поведінки та цим прискорює виникнення дилеми безпеки. Крім того, Сполучені Штати можуть надати Китаю більше важелів впливу на відносини, аніж це виправдано.

Через бажання знизити ризик війни, який сприймається як вищий, ніж він є насправді, Вашингтон може піти на непотрібні поступки. Нарешті, інші витрати, пов'язані з перебільшеним страхом війни, також є значними. Враховуючи конкурування потреб у військових ресурсах і бюджетні обмеження, що посилюються, це важливий момент. Масштабні інвестиції в потенціал стримування поблизу Тайваню доведеться робити за рахунок ресурсів, які б могли бути спрямовані в інші місця.

[ + – ] Навчання китайської армії

Незважаючи на зростання військової сили Китаю, залишаються серйозні перешкоди для того, щоб Китай розглядав можливість піти цим шляхом. Ризики та невизначеність війни великих держав залишаються величезними, а потенційні вигоди від завоювання Тайваню — спірними, особливо з огляду на можливість ескалації війни до катастрофічного рівня. Важливо уважно стежити за військовими подіями в Китаї та забезпечувати відповідне стримування. Але також важливо не перебільшувати загрози й адекватно оцінювати ситуацію. Точніше розуміння сенсу та логіки китайських заяв і поведінки може допомогти Сполученим Штатам і їхнім союзникам вжити добре поінформованих і розумних заходів у відповідь на події в Тайванській протоці.

Про автора

Тімоті Р. Гіт — доктор наук, старший дослідник у галузі міжнародних відносин і оборони в некомерційній безпартійній корпорації RAND.