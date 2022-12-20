Прихильники миру: в Китаї розповіли, як має закінчитися війна в Україні

Сі Цзіньпін під час практично всіх зустрічей із європейськими політиками наголошує, що офіційний Пекін виступає лише за дипломатичне врегулювання російсько-української війни.

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Голова КНР Сі Цзіньпін офіційно висловив свою думку щодо російсько-української війни та гіпотетичних мирних переговорів двох країн. Про це китайський лідер заявив в ефірі Центрального телебачення Китаю.

"Китай твердо відданий позиції сприяння переговорам про мир", — сказав Сі Цзіньпін.

Він також висловив думку, що затягування війни в Україні не відповідає інтересам жодної зі сторін, які в ній беруть участь.

Той самий меседж Сі Цзіньпін озвучив і в телефонній розмові з німецьким президентом Франком-Вальтером Штайнмаєром. Він наголосив, що офіційний Пекін виступає за створення міцного миру та довгострокової стабільності в Європі.

Зауважимо, що на початку грудня лідер КНР уже робив заяву щодо війни в Україні. Тоді він заявив про те, що необхідно запобігти ескалації бойових дій в Україні та так мінімізувати побічні ефекти російсько-української війни для світу.

Він також додав, що Пекін підтримує роль Євросоюзу як посередника у майбутніх переговорах щодо миру.

Раніше Фокус писав про те, як змінилися плани КНР щодо Тайваню після фактичного провалу російського президента Володимира Путіна в Україні. Військові аналітики говорять про те, що сценарії конфліктів, які раніше здавалися немислимими, стали реальністю, яка лякає.

Крім того, аналітик США з питань нацбезпеки висловив гіпотезу, що Китай може захопити Далекий Схід РФ замість Тайваню. На тлі ослаблення Росії Китай може спробувати захопити східні регіони РФ, де проживають сотні тисяч етнічних китайців.