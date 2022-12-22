"Початок добрий": Блінкен обговорив мирну пропозицію Києва з лідерами G7

За словами держсекретаря США Ентоні Блінкена, зараз Україна зосереджена на поверненні своїх східних та південних територій, які були окуповані з лютого. Водночас саме Київ вирішує, як має виглядати "справедливий і довгостроковий" мир.

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Після візиту президента України Володимира Зеленського до США державного секретаря США Ентоні Блінкен обговорив пропозицію Києва щодо мирного врегулювання з представниками "Великої сімки". Про це повідомляє CNN.

"Я можу сказати вам, що ми розглядаємо те, що він запропонував. Сьогодні вранці я розмовляв з відеозв'язку з нашими партнерами з G7. І це одна з тем, яку ми обговорили", — сказав Блінкен в інтерв'ю журналістам.

Пропозицію Зеленського щодо мирного врегулювання він назвав "добрим початком".

"Це те, навколо чого кожен може так чи інакше згуртуватися", — сказав держсекретар США, не уточнивши, проте скільки часу знадобиться США та Україні, щоб дати оцінку спільному мирному плану.

Представник Ради національної безпеки Джон Кірбі пояснив, що сторони домовилися про розгляд плану на зустрічі Байдена із Зеленським.

За його словами, з усіх бесід з представниками України, зокрема й учорашньої розмови між Зеленським і Байденом, ясно, що мета одна й та сама: вільна, незалежна, успішна, демократична Україна, в якій дотримуються принципів ООН, зокрема щодо територіальної цілісності, суверенітету та незалежності.

Блінкен зазначив, що Україна наразі зосереджена на поверненні своїх східних та південних територій, які були окуповані з лютого. Але, водночас, Україна ухвалює рішення щодо того, як має виглядати "справедливий і довгостроковий" мир.

Нагадаємо, що ЗСУ завдали удару по окупантам у Херсонській області. Українські військові ліквідували вісім вантажівок із боєприпасами та 20 одиниць військової техніки. Втрати особового складу окупантів – близько 200 військовослужбовців.

Раніше Фокус повідомляв, що, за оцінками військових дослідників, Путін, можливо, вирішив створити найбільшу військову загрозу Європі. На думку співробітників аналітичного центру ISW, у майбутньому Кремль може розподіляти держфінансування нерівномірно — насамперед на армію, з можливим збитком економічного зростання та комфорту громадян, як за СРСР.