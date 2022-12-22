ЗСУ вдарили по окупантах у Херсонській області, — Генштаб

Українські військові знищили вісім вантажівок із боєприпасами та 20 одиниць військової техніки. Понад 200 російських окупантів було вбито або поранено.

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Збройні сили України вдарили по позиціях російських окупантів у Херсонській області. Про це йдеться в оперативній інформації Генштабу ЗСУ за 22 грудня.

"Сили оборони завдали удару по скупченню живої сили противника в районі Миколаївки Скадовського району Херсонської області", — йдеться в офіційному повідомленні.

У Генштабі уточнили, що в результаті в районі Миколаївки поразки зазнали 140 російських військових. У районі Каховки 150 бійців противника було вбито і ще 50 отримали поранення. Там українські військові завдали удару по польовому аеродрому російських військових.

Також українські військові знищили вісім вантажівок із боєприпасами та 20 одиниць військової техніки ЗС РФ.

Крім того, підрозділи ракетних військ та артилерії Сил оборони України за добу вразили пункт управління, два склади боєприпасів та три райони зосередження живої сили противника.

Нагадаємо, 22 грудня у Генштабі РФ повідомили про те, що російські військові зосередилися на повному захопленні Донецької області. Глава російського відомства Валерій Герасимов заявив, що ЗС РФ нібито вразили 1,3 тисячі об'єктів критичної інфраструктури України. Внаслідок чого потенціал української армії був "суттєво знижений".

Фокус також писав про те, що Україна виставила проти РФ флот важких дронів-бомбардувальників. Українські інженери розробили різні системи для скидання боєприпасів з повітря, але невідомо, які реально використовують ЗСУ.