Україна виставила проти РФ флот важких дронів-бомбардувальників (відео)

Українські інженери розробили різні системи для скидання боєприпасів із повітря, але невідомо, які реально використовують ЗСУ.

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Із початку війни в Україні створили безліч різних безпілотників, здатних атакувати супротивника важкими бомбами. Видання Forbes розповіло про деякі з них.

Дуже часто військовим необхідно вражати кілька цілей за один запуск безпілотника, тому інженери розробили кілька багатозарядних моделей. У грудні 226 батальйон 127 бригади територіальної оборони з Харкова показав великий саморобний квадрокоптер, до якого народні умільці приробили шість пластикових труб для вертикального скидання бомб.

У жовтні в мережі з'явилося відео аналогічного безпілотника, де йдеться, ніби він несе шість 82 мм мін вагою близько 3 кг кожна. У ролику апарат скидає по два боєприпаси за один раз.

Улітку з'явилася інформація, що ЗСУ отримали кілька безпілотників-мінометів Revolver 860 виробництва тайванської компанії Dronevision. Вони оснащені "барабанами", що вміщають по вісім 60 мм мін. Dronevision заявила, що не постачала свої бойові дрони в Україну, хоча вони могли потрапити в країну через Польщу. Так чи інакше, поки що немає жодного підтвердження того, що ЗСУ використовують Revolver 860.

Однак у серпні українські військові показали "ескадрилью бомбардувальників", яка складається з трьох апаратів із механізмами для скидання боєприпасів. Військовослужбовець у ролику зазначив, що вони оснащені камерами нічного бачення для роботи в темну пору доби.

Шістнадцятого грудня в Telegram опублікували відео з трьома важкими БПЛА-бомбардувальниками, серед яких засвітилася вже знайома модель із трубами та величезного вигляду апарат із двома "барабанами", що обертаються, та заявленим корисним навантаженням до 20 кг.

У липні аналітик OSINTtechnical показав, як українці переробили комерційний дрон DJI Matrice 300, прикріпивши до нього саморобний механізм бомбардувань. Він містить 8 модифікованих гранат VOG-17, які скидає за командою оператора.

Forbes зазначає, що всі вищезгадані моделі показували під час демонстрацій чи тренувань, тому невідомо, чи використовуються вони в бою. Натомість у жовтні військові з Чечні, так звані "кадирівці", збили український безпілотник, який атакував російські війська з повітря. Судячи із зображень, це британський вантажний дрон Malloy T-150, який піднімає корисне навантаження до 22 кг і пролітає понад 30 км. У травні Великобританія відправила кілька таких в Україну, мабуть, їх модифікували для скидання бомб.

У жовтні воїни білоруського добровольчого полку імені Кастуся Калиновського показали в Telegram, як за допомогою DJI Matrice скидають на ЗС РФ 120 мм міну. Такі снаряди важать близько 11 кг, тому вибух виходить набагато потужнішим, ніж від звичайної міни чи гранати, він може знищити танк чи укріплений бліндаж.

Вісімнадцятого грудня юрист Святослав Прокопчук розмістив відео бомбардування росіян на Кінбурнській косі біля села Покровське Миколаївської області. Голова обласної військової адміністрації Віталій Кім заявив, що ЗСУ завдали удару за допомогою дрона, створеного українськими волонтерами. Вибух вийшов настільки потужним, що росіяни запідозрили Україну в застосуванні ядерної зброї.

Великі БПЛА можуть нести іншу зброю, окрім гранат і мін. У вересні 98 батальйон територіальної оборони "Азов-Дніпро" продемонстрував квадрокоптер, озброєний парою спрямованих униз 66-мм реактивних установок. Постріл із таких гранатометів має бути значно точнішим за бомбардування, особливо у вітряну погоду, але використання українськими військовими таких дронів поки не підтверджено.

Великі дрони коштують від $20 000, тоді як маленькі квадрокоптери можна купити приблизно на $2000, їх складніше перевозити, але легше модифікувати завдяки високій вантажопідйомності. Аналітики очікують у 2023 році побачити масове виробництво дронів-бомбардувальників і застосування стандартизованих моделей у польових умовах. Поки що ж в Україні існує величезна кількість різних конструкцій, які складно систематизувати.

Раніше писали, що на Харківщині ЗСУ отримали нові українські дрони-бомбардувальники "Лукач". Ці мультикоптери можуть переносити 60-мм, 82-мм і 122-мм міни, літаючи зі швидкістю до 120 км/год.