Сприйняли за ядерний вибух: Віталій Кім розповів, як ЗСУ атакували росіян із дрона (відео)

Потужний удар забезпечила термобарична бомба вагою 9 кілограмів, яку скинули з українського дрона.

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Українські військові успішно застосували ударний безпілотник і завдали потужного удару по позиціях російської армії на Кінбурнській косі. Керівник Миколаївської обласної військової адміністрації розповів подробиці в ефірі телеканалу "Еспресо".

18 грудня юрист Святослав Прокопчук опублікував у Facebook відео влучного попадання дронів у житловий будинок біля села Покровське на Кінбурнській косі, де сховалися російські військові — воно є одним із трьох населених пунктів Миколаївської області, які досі утримують окупанти. Журналісти "Еспресо" звернули увагу: росіяни в соціальних мережах пишуть, ніби ЗСУ застосували там тактичну ядерну зброю.

Віталій Кім спростував ці чутки та заявив, що українські військові за допомогою БПЛА скинули на окупантів 9-кілограмовий термобаричний снаряд, якими часто користуються. Росіяни настільки не очікували на бомбардування з дрону такої потужності й на такій відстані, тому підняли паніку.

[ + – ] Дрон, який скинув снаряд на Кінбурнську косу Фото: Скриншот

"На відео все виглядає досить серйозно, але насправді це розробки наших волонтерів, які допрацювали дещо. Зараз ми доробимо кілька таких штук — один поїде на Бахмут, а кілька працюватимуть у нашій смузі", — поділився Віталій Кім.

Раніше експерт Валерій Яковенко розповів, що український дрон "Сокіл-300" зможе завдавати ударів по Криму та Росії. Залежно від комплектації, безпілотник може пролітати від 1 300 до 3 000 км.

Писали також, що в Миколаєві встановлять камуфляжну ялинку до Різдва та Нового року. Дерево покриють маскувальною сіткою з ілюмінацією, щоб створити у місті святковий настрій.