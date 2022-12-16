Новий рік у стилі мілітарі: у Миколаєві встановлять на Різдво камуфляжну ялинку (відео)

Споруда складатиметься із секцій, виконаних із маскувальних сіток-кікімор, які закриватимуть скульптуру покровителя міста — Святого Миколая.

Related video

Влада Миколаєва вирішила в центрі міста встановити незвичайну новорічну ялинку. Цього року новорічне дерево буде встановлене в стилі "мілітарі" — ялинка буде вкрита маскувальною сіткою та ілюмінацією. Про це йдеться в репортажі каналу "Суспільне".

Незвичайна споруда замінить собою пам'ятник покровителя міста Святого Миколая, скульптуру якого ще в жовтні обклали мішками з піском, щоб уберегти від обстрілу.

"Бо в нас незапланований Новий рік, він більш військовий, але наші діти тут ні до чого. Ми вирішили зробити сюрприз, і все-таки в місті буде ялинка, але фронтова. Я думаю, наші діти зрозуміють ситуацію, а батьки будуть раді, що буде місце, куди можна буде привести дітей", — розповіла організаторка виробництва маскувальних сіток Наталія Куличковська.

[ + – ] Споруда закриє собою пам'ятник Святого Миколая

За її словами, ялинку буде змонтовано з шести секцій, кожна секція заввишки сім метрів, завширшки — 2,5 метра. Потім під час демонтажу кожна секція буде розгорнута, як пелюстка, зверху вниз, і стягуватиметься затяжками. Після цього ялинку прикрасять кулями та гірляндами.

Виготовленням "фронтової" ялинки займаються волонтери зі швейного цеху, в якому шиють маскувальні сітки-кікімори для Збройних сил України. У репортажі наголошується, що військовий стиль новорічної ялинки — це замовлення обласної військової адміністрації. На думку авторів проєкту, ялинка символізуватиме незламний дух мешканців Миколаєва.

[ + – ] На "фронтовій" ялинці повісили дитячі іграшки

"Ялинка в нас такого камуфляжного кольору, бо має важливу роль. Вона закриватиме нашого покровителя міста — Святого Миколая. До того ж дуже важливо, що напередодні свят Святого Миколая та Різдва Христового вона буде символом незламності, волонтерського руху Миколаєва", — розповіла майстриня цеху Людмила.

Начальник міського управління культури Юрій Любаров зазначив, що незвичайний проєкт уже має назву — "Ялинка незламних", яка виконуватиме функцію захисної споруди.

"Які часи, така і ялинка. Тут захисна споруда навколо Святого Миколая, і навколо цієї захисної споруди ще одна захисна споруда зараз відбудовується. Це буде такий символ миколаївського Нового року, цьогорічного Різдва", — зазначив Любаров.

Нагадаємо, на сайті Київської міської ради з'явилася петиція, в якій мешканці столиці просять владу скасувати комендантську годину в ніч із 31 грудня на 1 січня. На думку автора звернення Тимофія Мельника, багато людей усе одно повертатимуться додому від друзів чи родичів, а можливість залишитися буде не в усіх.