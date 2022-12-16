Новый год в стиле милитари: в Николаеве установят к Рождеству камуфляжную елку (видео)

Сооружение будет состоять из секций, выполненных из маскировочных сетей-кикимор, которые будут закрывать скульптуру покровителя города — Святого Николая.

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Власти Николаева решили в центре города установить необычную новогоднюю елку. В этом году новогоднее дерево будет установлено в стиле "милитари" — елка будет покрыта маскировочной сетью и иллюминацией. Об этом говорится в репортаже канала "Суспільне".

Необычное сооружение заменит собой памятник покровителя города Святого Николая, скульптуру которого еще в октябре обложили мешками с песком, чтобы уберечь от обстрелов.

"Так как у нас незапланированный Новый год, он более военный, но наши дети тут не при чем. Мы решили сделать сюрприз, и все таки в городе будет елка, но фронтовая. Я думаю наши дети поймут ситуацию, а родители будут рады, что будет место, куда можно будет привести детей", — рассказала организатор производства маскировочных сетей Наталья Куличковская.

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По ее словам, елка будет смонтирована из шести секций, каждая секция высотой семь метров, в ширину — 2,5 метра. Затем во время демонтажа каждая секция будет развернута, как лепесток, сверху вниз, и будет стягиваться затяжками. После чего елку украсят шарами и гирляндами.

Изготовлением "фронтовой" елки занимаются волонтеры из швейного цеха, в котором шьют маскировочные сетки-кикиморы для Вооруженных сил Украины. В репортаже отмечается, что военный стиль новогодней елки — это заказ областной военной администрации. По мысли авторов проекта, елка будет символизировать несокрушимый дух жителей Николаева.

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"Елка у нас такого камуфляжного цвета, потому что у нее важная роль. Она будет закрывать нашего покровителя города — Святого Николая. При этом очень важно, что накануне праздников Святого Николая и Рождества Христова он будет символом несокрушимости, волонтерского движения Николаева", — рассказала мастер цеха Людмила.

Начальник городского управления культуры Юрий Любаров отметил, что необычный проект уже имеет название — "Елка несокрушимых", которая будет выполнять функцию защитного сооружения.

"Какие времена, такова и елка. Здесь защитное сооружение вокруг Святого Николая, и вокруг этого защитного сооружения еще одно защитное сооружение сейчас отстраивается. Это будет такой символ николаевского Нового года, Рождества этого года", — отметил Любаров.

Напомним, на сайте Киевского городского совета появилась петиция, в которой жители столицы просят власти отменить комендантский час в ночь с 31 декабря на 1 января. По мнению автора обращения Тимофея Мельника, многие люди будут все равно возвращаться домой от друзей или родственников, а возможность остаться будет не у всех.