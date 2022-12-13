Новый год: создана петиция об отмене комендантского часа в Киеве

Автор петиции заявил, что многие люди будут все равно возвращаться домой от друзей или родственников, а возможность остаться будет не у всех.

Related video

Жители Киева просят местные власти отменить комендантский час в новогоднюю ночь — с 31 декабря на 1 января. Соответсвующая петиция появилась на сайте столичного городского совета.

Автор обращения Тимофей Мельник заявил, что многие люди будут все равно возвращаться домой от друзей или родственников, а возможность остаться будет не у всех.

"Считаю, что стоит отменить комендантский час на Новый Год, так как все равно много людей будет возвращаться от друзей/родственников, далеко не у всех будет возможность остаться на ночлег там, где праздновали", — написал он.

Петиция была опубликована 12 декабря, спустя сутки ее поддержали более 700 киевлян. Для рассмотрения киевскими властями обращение должно набрать 6000 голосов.

Отметим, что в столице Украины комендантский час действует с 23:00 по 5:00.

Напомним, 28 ноября мэр Киева Виталий Кличко анонсировал открытие новогодней елки в городе. По его словам, установка новогоднего дерева будет производиться не за государственные деньги, а за счет бизнеса, который согласился помочь городу. Также в этом году не будет концертов и ярмарки.

29 ноября киевская елка в этом году будет искусственная, ее высота составит 10 метров. Кроме того, она будет максимально энергоэффективной — без праздничной иллюминации.