Меньше прошлогодней и энергоэффективная: что известно о главной елке страны в Киеве

Искусственная елка будет высотой 10 метров. Ее планируют установить за средства меценатов и бизнеса.

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На Софийской площади в Киеве в этом году все таки установят новогоднюю ель, но она будет максимально энергоэффективной — без праздничной иллюминации. Об этом на своей странице в социальной сети Facebook написал гендиректор Yasno Сергей Коваленко.

"Новогодняя елка будет и будет максимально энергоответственной, но все равно праздничной для всех нас", — сказано в его сообщении.

Ранее в компании отметили, что это решение позволит снизить значительную дополнительную нагрузку на энергосеть. Также там подсчитали, сколько энергии потребляли главные ели страны в центре столицы в предыдущие года.

В сообщении Yasno на странице в социальной сети Facebook отмечалось, что только за один день центральная елка с праздничными огнями потребляет 5,96 МВт электроэнергии. Получается, елка с освещением в 2022 году на 2% увеличила бы уже имеющийся дефицит электроэнергии в Киеве.

[ + – ] Инфографика о энергопотреблении новогодних елок в Киеве, ранее опубликованная компанией Yasno Фото: Yasno

Но чуть позже в компании заявили, что совершили ошибку в подсчетах, поэтому удалили сообщение о "цене" елки. По словам Сергея Коваленко, контекст сообщения был неверно считан, он также извинился за публикацию сообщения.

"Где-то вышли откровенно неверные публикации. У нас, энергетиков действительно нет времени на все это. Все вместе 24/7 стараемся не дать врагу достичь главной цели", — добавил Сергей Коваленко.

Елка-2022 в Киеве: что известно?

Президент компании-организатора праздников на Софиевской площади Folk Ukraine Игорь Добруцкий рассказал изданию "Вечерний Киев", что в центре столицы в этом году за средства меценатов и бизнеса установят штучную елку высотой 10 метров. В предыдущие годы елка была высотой до 30 метров.

Среди дополнительных украшений установят вертеп и дедуха. Также будет создана малая копию елки,- ее установят на первом этаже Музея истории Киева.

Новый год и Рождество в Киеве пройдут без массовых мероприятий и концертных программ.

Напомним, 8 ноября на сайте киевского городского совета появилась петиция, в которой просят не ставить в этом году новогоднюю елку на Софийской площади. Автор обращения уверена, что дорогие праздники стоит отмечать после окончания войны.

10 ноября киевляне создали альтернативную петицию с предложением установить новогоднюю елку. Автор новой петиции просит не позволять России украсть новогодние праздники у Украины.