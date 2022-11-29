Менша за минулорічну й енергоефективна: що відомо про головну ялинку країни в Києві

Штучна ялинка буде заввишки 10 метрів. Її планують встановити за кошти меценатів і бізнесу.

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На Софійській площі в Києві цьогоріч таки встановлять новорічну ялинку, але вона буде максимально енергоефективною без святкової ілюмінації. Про це на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook написав гендиректор Yasno Сергій Коваленко.

"Новорічна ялинка буде і буде максимально енерговідповідальною, але все одно святковою для всіх нас", — сказано в його повідомленні.

Раніше в компанії зазначили, що це рішення дозволить знизити значне додаткове навантаження на енергомережу. Також там підрахували, скільки енергії споживали головні ялинки країни у центрі столиці в попередні роки.

У повідомленні Yasno на сторінці у соціальній мережі Facebook зазначалося, що лише за один день центральна ялинка зі святковими вогнями споживає 5,96 МВт електроенергії. Виходить, ялинка з освітленням у 2022 році на 2% збільшила б уже наявний дефіцит електроенергії у Києві.

[ + – ] Інфографіка про енергоспоживання новорічних ялинок, раніше опублікована компанією Yasno Фото: Yasno

Але трохи пізніше в компанії заявили, що припустилися помилки в підрахунках, тому видалили повідомлення про "ціну" ялинки. За словами Сергія Коваленка, контекст повідомлення було неправильно раховано, він також вибачився за публікацію повідомлення.

"Десь вийшли відверто неправильні публікації. У нас, енергетиків, справді немає часу на все це. Усі разом 24/7 намагаємося не дати ворогові досягти головної мети", — додав Сергій Коваленко.

Ялинка-2022 у Києві: що відомо?

Президент компанії-організатора свят на Софіївській площі Folk Ukraine Ігор Добруцький розповів виданню "Вечірній Київ", що в центрі столиці цього року за кошти меценатів і бізнесу встановлять штучну ялинку заввишки 10 метрів. У попередні роки ялинка була висотою до 30 метрів.

Серед додаткових прикрас встановлять вертеп і дідуха. Також буде створено малу копію ялинки — її встановлять на першому поверсі Музею історії Києва.

Новий рік і Різдво у Києві пройдуть без масових заходів і концертних програм.

Нагадаємо, 8 листопада на сайті київської міської ради з'явилася петиція, в якій просять не ставити цьогоріч новорічну ялинку на Софійській площі. Авторка звернення впевнена, що дорогі свята варто святкувати після закінчення війни.

10 листопада кияни створили альтернативну петицію з пропозицією встановити новорічну ялинку. Авторка нової петиції просить не дозволяти Росії вкрасти новорічні свята в України.